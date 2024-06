Mercato - PSG : Un «génie» va remplacer Mbappé, Luis Campos lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à trouver le remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG travaille sur différents dossiers y compris sur la piste menant à Rayan Cherki. Une offre de 15M€ aurait même été transmise à l'OL. Il faut dire qu'en privé, Luis Campos serait dithyrambique au sujet de l'international espoirs qu'il considère comme un génie au même titre que Kylian Mbappé.

Cet été, le PSG devrait se montrer très actif pour renforcer son effectif, notamment en recrutant des joueurs offensifs afin de compenser le départ de Kylian Mbappé qui s’est engagé avec le Real Madrid. Dans cette optique, le PSG aurait transmis une offre de 15M€ à l’OL pour Rayan Cherki. Et pour cause, selon Walid Acherchour, Luis Campos considère le jeune lyonnais comme un génie.



«Campos dit en off qu'il y a deux génies dans le football français : Mbappé et Cherki»

« Maintenant, on n’est pas surpris parce que Luis Campos dit quand même en off que pour lui il y a deux génies dans le football français actuellement. C’est Kylian Mbappé et Rayan Cherki. Il le dit depuis un long moment et donc on n’est pas surpris qu’il se positionne sur Rayan Cherki à un an de la fin de son contrat », a-t-il confié au micro de l' After Foot sur RMC . Un avis visiblement partagé par Daniel Riolo, qui s'est montré encore plus virulent au sujet d'un éventuel transfert de Rayan Cherki au PSG.

Riolo hallucine