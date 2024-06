Mercato : Le PSG lui passe deux coups de fil, transfert en vue ?

Thomas Bourseau

Le PSG a déjà officialisé son premier mouvement sur le marché des transferts cet été avec le gardien russe Matvey Safonov (25 ans) qui vient concurrencer Gianluigi Donnarumma selon L’Équipe. Et maintenant ? Place au dossier Rayan Cherki qui monopoliserait à la fois la direction, le président et le vestiaire du PSG ! Explications.

Après Matvey Safonov, qui a déposé ses valises au PSG, le comité directeur se pencherait sérieusement sur le dossier Rayan Cherki. Et au sein du Paris Saint-Germain, le recrutement de Rayan Cherki semble être très bien vu. Et ce n’est pas Foot Mercato qui dira le contraire. Si l’on en croit le média, Bradley Barcola aurait pris les choses en main en contactant son ancien coéquipier de l’OL afin de l’inciter à le rejoindre au Paris Saint-Germain.

Barcola a appelé Cherki, Enrique aussi ?

L’ailier du PSG ne serait pas le seul membre du club parisien à avoir pris contact avec Rayan Cherki. Pour la simple et bonne raison que Luis Enrique aurait joint Rayan Cherki pour lui assurer que malgré la première offre de 15M€ refusée par l’OL, le Paris Saint-Germain était bel et bien déterminé à le faire venir au sein du club de la capitale selon le journaliste Fabrizio Romano. Bradley Barcola, Luis Enrique et Luis Campos seraient sur la même longueur d’onde. Mais on ne pourrait pas en dire autant de Nasser Al-Khelaïfi.

Rayan Cherki pas souhaité par Al-Khelaïfi ?