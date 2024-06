Mercato - OM : Transfert à 15M€, Longoria réalise un coup de maître

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visiblement actif en coulisses, l’OM prépare notamment plusieurs ventes. Celle de Vitinha au Genoa paraît actée, mais d’autres départs sont attendus, à l’image de celui de Luis Henrique pour lequel la Juventus serait prête à lâcher 15M€. Une aubaine que Pablo Longoria doit saisir selon l’agent de joueurs Cyril Astier.

Comme à son habitude, Pablo Longoria prépare un très gros été sur le mercato. Alors que l'arrivée de Roberto De Zerbi est actée en coulisses, plusieurs pistes sont évoquées pour rejoindre Marseille. Mais c'est dans le sens des départs que cela s'active déjà très fort. Vitinha va être vendu au Genoa, tandis que la presse italienne faisait récemment état d'un intérêt de la Juventus pour Luis Henrique qui pourrait être vendu 15M€. Une aubaine selon Cyril Astier.

Luis Henrique vendu pour 15M€ ?

« Je le vends, c’est vrai qu’il a fait 6 bons mois, 6 mois intéressant. Dans une équipe qui n’était pas en perdition mais presque. Il faut encore une fois, il faut toujours contextualiser une performance qu’elle soit bonne ou qu’elle soit mauvaise. Donc après c’est vrai que c’est un joueur où je l’ai trouvé moi et ça a été la réussite de Gasset. Et de le mettre face au jeu il est beaucoup plus intéressant face au jeu, que dos au jeu. Dos au jeu c’était compliqué donc face au jeu il est un peu plus intéressant. Après oui, mais si on se parle de ce chiffre là et tout je pense qu’il faut le vendre c’est le moment alors c’est le bon moment-là et il faut le vendre ! », assure l’agent de joueurs auprès de Football Club de Marseille . Un avis partagé par Jean-Charles de Bono.

«Il ne faut surtout pas hésiter»