PSG : Une demande hallucinante de Luis Enrique pour le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG devrait vivre un mercato estival relativement agité avec le départ de Kylian Mbappé qu’il va falloir remplacer dans le secteur offensif. Selon les révélations de Daniel Riolo, Luis Enrique ne voudrait plus de star confirmée dans son vestiaire et souhaite principalement s’appuyer sur des jeunes. Une stratégie que l’éditorialiste de RMC ne comprend pas…

L’été promet d’être très agité au PSG. Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale pour s’engager libre avec le Real Madrid, et le vestiaire parisien se vide donc peu à peu de ses grandes stars, un an après les départs de Lionel Messi et Neymar. Et il semblerait d’ailleurs que cette nouvelle stratégie ait été établie par Luis Enrique au PSG.

« Luis Enrique ne veut que des jeunes, plus aucune star ! »

Au micro de RMC Sport , dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a fait des révélations sur les demandes de Luis Enrique pour le recrutement du PSG : « Au PSG il n’y a plus aucun joueur confirmé. Luis Enrique ne va jouer qu’avec des jeunes, parce qu’il ne veut que des jeunes. Il ne veut aucune star. Les premiers signaux du mercato sont inquiétants », assure Riolo.

« Le PSG a dépensé une fortune... »