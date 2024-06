Mercato : Le PSG se fait déjà clasher pour Cherki ! 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de sang neuf pour son secteur offensif, le PSG semble avoir décidé de foncer sur Rayan Cherki à qui il ne reste qu’une seule année de contrat avec l’OL. Une piste qui n’est pas du tout du goût de Daniel Riolo, et l’éditorialiste l’a fait savoir sur RMC Sport en taclant sèchement la direction du PSG.

Rayan Cherki et le PSG, ça se précise ? L’attaquant de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL et qui souhaite changer d’air cet été, a déjà fait l’objet d’une offre de 15M€ formulée par Luis Campos, et son transfert en direction du Parc des Princes semble être une réelle option pour le mercato estival. Mais la possible arrivée de Cherki au PSG est déjà loin de faire l’unanimité chez les observateurs, à commencer par Daniel Riolo.

Riolo dézingue la piste Cherki

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport , l’éditorialiste n’a pas hésité à clasher la direction du PSG pour ce choix porté vers Rayan Cherki : « Évidemment c'est encore une affaire de catalogue et ça me sidère. Le PSG, aujourd'hui, ils en sont donc à prendre un remplaçant de l'OL qui n'a jamais fait une bonne saison et qui en gros doit être un jeune que tu dois mettre dans les mains de Luis Enrique et qui va le transformer en joueur Ligue des Champions. Donc le PSG ne peut jamais recruter hors catalogue et des vrais grands joueurs d'avenir en allant chercher dans les clubs européens, non. Il faut qu'on prenne en Ligue 1, alors que c'est un championnat claqué. À la limite j'ai plus envie de voir Akliouche, il y a pas photo entre les deux », lâche Riolo.

« Qu’est-ce que tu vas faire avec une équipe comme ça ? »