Mercato : Le PSG prépare son grand ménage, Luis Enrique pose une condition

Le PSG a déjà bouclé une recrue depuis l’ouverture du mercato le 10 juin dernier. Et à présent, il se peut qu’un nettoyage de printemps ait lieu au sein même de l’arrière garde parisienne où seulement deux rescapés pourraient figurer au dénouement du mercato. Entraîneur du PSG, Luis Enrique attendrait quelque chose en retour.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a déboursé environ 400M€ sur le marché des transferts en bouclant douze arrivées, en incluant Xavi Simons parti dans la foulée à Leipzig en prêt. Pour ce qui est du mercato qui a ouvert ses portes le 10 juin dernier, le PSG va changer son fusil d’épaule. Certes, des venues sont attendues et notamment des renforts aux postes d’attaquant latéral, milieu de terrain et défenseur central droit comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier.

A l’exception d’Hernandez et de Marquinhos, le PSG est prêt à raser sa défense

Néanmoins, un dégraissage d’effectif conséquent serait aussi au programme. A ce jour, Foot Mercato annonce que le comité directeur du PSG donneraient des bons de sortie à tous les défenseurs du groupe entraîné par Luis Enrique, hormis Lucas Hernandez, blessé au genou, et le capitaine Marquinhos. Pour ce qui est des potentiels partants, Milan Skriniar ne ferait pas l’unanimité en coulisses et perçoit un salaire trop élevé par rapport à son degré d’importance sportivement parlant. Et Danilo Pereira sera aussi vendu si une belle offre parvenait aux bureaux des dirigeants du PSG.

Geertruida a la cote, Luis Enrique demande des renforts