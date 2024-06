Mercato - PSG : Ça chauffe en coulisses pour un coup en or à 20M€ ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, le PSG en pincerait tout particulièrement pour Lutsharel Geertruida (23 ans). Le défenseur polyvalent est pour le moment valorisé à 20M€. Cependant, sa cote sur le marché ainsi que son Euro avec les Pays-Bas pourraient compliquer la tâche du Paris Saint-Germain.

Le coup d’envoi du mercato a été donné le lundi 10 juin en France. Et le PSG n’a pas traîné en annonçant la signature du gardien Matvey Safonov (25 ans). L’une des priorités recrutement du Paris Saint-Germain, comme le10sport.com vous le confiait le 1er avril dernier, est un défenseur central droit. Et il semblerait que Luis Campos ait trouvé son bonheur avec Lutsharel Geertruida (23 ans).

Le PSG a ciblé sa prochaine recrue : Lutsharel Geertruida

Le défenseur droit du Feyenoord dispute actuellement l’Euro avec les Pays-Bas et serait uniquement focalisé sur cette compétition selon Foot Mercato . Le conseiller football du PSG qu’est Campos apprécierait tout particulièrement le fait que Lutsharel Geertruida soit polyvalent, soit apte à occuper le couloir droit et l’axe droit de la défense centrale selon Foot Mercato . Geertruida est contractuellement lié au Feyenoord jusqu’à l’été 2025, poussant le club néerlandais à estimer qu’il n’y passera pas l’été.

Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ est confirmé ! https://t.co/NQ4Bkp2nEM pic.twitter.com/VZrRS1l5Q9 — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Le Bayern Munich, Leipzig et Liverpool s’invitent à la fête ?