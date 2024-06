Mercato : Le PSG a choisi le successeur de Mbappé !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG serait en train de s'activer sur le mercato pour lui trouver un successeur. Dans cette optique, les dirigeants parisiens penseraient à Victor Osimhen mais aussi à Khvicha Kvaratskhelia, l'autre star de Naples. Le club de la capitale aurait d'ailleurs tranché entre les deux joueurs.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l’Euro 2024. De ce fait, les Rouge-et-Bleu lui chercheraient son digne héritier sur le mercato. Et dans cette optique, Luis Campos aurait un œil plus qu’attentif sur le marché en Serie A.

Osimhen ou Kvaratskhelia pour remplacer Mbappé ?

En effet, le conseiller football du PSG aurait encore des vues sur Victor Osimhen, qui était déjà dans le viseur des Parisiens l’été dernier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais les dirigeants parisiens penseraient aussi à Khvicha Kvaratskhelia, l’autre star de Naples. Les champions de France auraient d’ailleurs tranché entre les deux joueurs.

Le PSG a tranché