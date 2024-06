Mercato - PSG : Le transfert d’une star est annoncé pour 2026 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait être rejoint par une autre star du PSG dans les prochaines années. Proche de l'international français, Achraf Hakimi serait surveillé par le Real Madrid, son club formateur. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois pour espérer voir l'arrière droit marocain débarquer au sein de la capitale espagnole.

Le Real Madrid n'a pas terminé ses emplettes au PSG ? Selon les informations de Mario Cortegana, le club espagnol pourrait, encore une fois, se rapprocher du club parisien pour discuter transfert. Lié à la formation française jusqu'en juin 2026, Achraf Hakimi n'est pas annoncé sur le départ cet été, bien au contraire. Des discussions auraient débuté en coulisses pour évoquer une prolongation de contrat. Mais à en croire le journaliste de The Athletic , l'international marocain de 25 ans jouit d'une jolie côte de popularité en Europe, et notamment en Espagne.

Blessure de Mbappé : Deschamps va prendre un coup de pression ? https://t.co/ftLQWwLHWp pic.twitter.com/eZNLl1QUVN — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Le Real Madrid sous le charme d'Hakimi

Hakimi serait dans le viseur de nombreuses équipes, notamment du Real Madrid, son club formateur. « C'est un joueur qui est apprécié, qui est dans le collimateur et qui s'intègre parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, parce qu'il est polyvalent et parce qu'il est madridista. De plus, et c'est peut-être le plus important, il s'inscrit dans la politique du club qui cherche à recruter des joueurs qui se trouvent dans une situation contractuelle assez favorable » a déclaré Mario Cortegana sur Youtube.

Une opération programmée pour 2026 ?