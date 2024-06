Transferts : Le successeur annoncé d’Hakimi répond au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG préparerait la succession d'Achraf Hakimi. Cela veut-il dire que l'international marocain va quitter la France prochainement ? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique surveillerait de près la situation de Jeremie Frimpong, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Annoncé aussi au FC Barcelone, il a mis les choses au clair au sujet de son avenir.

Achraf Hakimi va-t-il imiter son ami Kylian Mbappé en quittant le PSG dans les prochains mois ? Pour l'instant, ce n'est pas la tendance. Le club parisien a d'ailleurs entamé des discussions pour étirer son bail, qui prend fin en juin 2026. Mais l'international marocain est certainement le meilleur du monde à son poste. Sa côte est énorme sur le marché et les plus grandes formations souhaitent le récupérer. A en croire Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, le Real Madrid ferait partie des prétendants.

Hakimi va recaler le PSG ?

Pour le journaliste Jonathan Johnson, le départ de Kylian Mbappé est une donnée à prendre en compte. Car Hakimi perd plus qu'un coéquipier cet été. Proche du Français, il pourrait bien être tenté par un départ, pour le retrouver. « Nous savons que le départ de Mbappé aura un impact sur Hakimi, étant donné leur proximité. Hakimi a été bien meilleur la saison dernière que la saison précédente, mais je pense toujours que si une offre forte est faite au PSG, ils y réfléchiront probablement. » avait lâché Johnson.

« Ce ne sont que des rumeurs »