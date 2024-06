Mercato - PSG : Le pote de Mbappé prêt à le suivre au Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé officialisait sa signature au Real Madrid. Après des mois d'un feuilleton interminable, le verdict est tombé et ce n'est pas une surprise de le voir quitter le PSG pour le club espagnol. Dans son sillage, Achraf Hakimi pourrait le suivre, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2026.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier et le PSG ne s'attendait pas forcément à devoir ouvrir le dossier Achraf Hakimi. L'arrière droit marocain, grand ami de Kylian Mbappé, pourrait bien rejoindre le Real Madrid, club où il a démarré sa carrière professionnelle en 2017.

Hakimi dans le radar du Real Madrid

Arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi s'est imposé au fil des années comme un grand atout dans le secteur de la défense. L'international marocain comptabilise 120 matches avec le club de la capitale mais d'après les informations de Mario Cortegana, journaliste correspondant de The Athletic spécialiste du Real Madrid, le profil d'Hakimi est plus qu'intéressant. En effet, le Marocain est un joueur très apprécié et en plus, il est passé par le centre de formation du club. Sa situation actuelle au PSG pourrait intéresser les dirigeants madrilènes.

Mbappé bientôt rejoint ?

Très ami avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi présente l'avantage de bien connaître la nouvelle recrue du Real Madrid. Cependant son prix serait trop élevé à l'heure actuelle, ce qui fait que le club espagnol devra attendre 2026 pour pourquoi pas compenser la différence de salaire avec une prime à la signature comme Mbappé. Le PSG est sur le coup, ayant débuté les manoeuvres pour prolonger Hakimi.