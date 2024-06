Équipe de France : Mbappé veut éclipser une légende !

Pierrick Levallet

L'équipe de France va débuter son Euro 2024 ce lundi contre l'Autriche. Les hommes de Didier Deschamps veulent naturellement aller loin dans la compétition. Kylian Mbappé serait d'ailleurs déterminé à réaliser de grandes choses en Allemagne. Il serait notamment motivé par l'idée d'éclipser un certain Michel Platini lors de cet Euro 2024.

L’Euro 2024 a enfin débuté ! L’Allemagne a parfaitement lancé sa compétition en s’imposant largement contre l’Ecosse ce vendredi (5-1). L’équipe de France, elle, devra attendre ce lundi pour disputer son premier match du tournoi. Les Bleus seront opposés à l’Autriche, au lendemain de la rencontre entre les Pays-Bas et la Pologne dans le même groupe. Les hommes de Didier Deschamps, menés par un certain Kylian Mbappé, ont l’intention d’aller très loin dans cet Euro 2024.

Mbappé veut réaliser de grandes choses à l'Euro...

Le natif de Bondy aurait d’ailleurs fait de la compétition une affaire presque personnelle. Après avoir déçu en 2021, Kylian Mbappé souhaite prendre sa revanche en réalisant un grand Euro 2024, dans la continuité de sa Coupe du monde 2022 au Qatar. Le capitaine de l’équipe de France veut briller en Allemagne, et souhaiterait même faire tomber un autre record.

... et éclipser un certain Michel Platini