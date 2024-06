Euro 2024 : Deschamps vend la mèche pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Ce vendredi, l'Allemagne a donné le coup d'envoi de cet Euro 2024 en battant largement l'Ecosse (5-1). L'équipe de France, elle, va devoir attendre ce lundi pour affronter l'Autriche et lancer sa compétition. Une certaine inquiétude régnait dans les rangs de Didier Deschamps concernant Kylian Mbappé. Mais le sélectionneur des Bleus aurait évité la catastrophe avec sa star de 25 ans.

Le coup d’envoi de l’Euro 2024 a été donné ! L’Allemagne s’est largement imposée ce vendredi contre l’Ecosse pour le match d’ouverture de la compétition (5-1). L’équipe de France, elle, va devoir attendre encore un peu pour démarrer le tournoi. Alors que les Pays-Bas affronteront la Pologne ce dimanche dans le groupe D, les Bleus feront face à l’Autriche ce lundi.

Inquiétude pour Mbappé avant l'Euro

Mais à l’approche de la rencontre, un vent de panique a semblé gagner les rangs de Didier Deschamps. En manque de rythme à cause du changement de son temps de jeu au PSG, Kylian Mbappé n’est pas arrivé au sommet de ses capacités en équipe de France. Certaines rumeurs faisaient même part d’un éventuel forfait du natif de Bondy pour ce premier match contre l’Autriche. Mais sauf coup de tonnerre de dernière minute, le désormais ex-joueur du PSG devrait bien être de la partie.

Deschamps a évité la catastrophe