Euro 2024 : Panique pour Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

Lors de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a eu une saison tronquée au PSG. Et aujourd'hui, il en paye sûrement le prix fort. Diminué sur le plan physique, Kylian Mbappé a déjà manqué quatre séances d'entrainement collectif depuis le début du rassemblement de l'équipe de France, qui va lancer son Euro 2024 le 17 juin contre l'Autriche.

Alors qu'il a refusé d'activer l'option pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a été mis au placard par le PSG pendant plusieurs semaines l'été dernier. Après avoir proposé de renoncer à certaines primes de fidélité, l'attaquant de 25 ans a été réintégré au groupe de Luis Enrique. Toutefois, lorsqu'il a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu diminuer considérablement lors des quatre derniers mois de la saison 2023-2024. Résultat, le capitaine de l'équipe de France pêche physiquement aujourd'hui.

Mbappé touché au dos et à un genou

Convoqué logiquement par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé est à la peine depuis le début du rassemblement (le 29 mai). En effet, le capitaine et numéro 10 des Bleus a déjà manqué quatre entrainements collectifs à cause de pépins physiques : les deux séances du 2 juin, celle du 8 juin et celle de ce jeudi.

PSG - Barcola : Mbappé répond aux critiques de Riolo https://t.co/eRtcxxdBs5 pic.twitter.com/BHopis80uq — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Mbappé a déjà manqué quatre entrainements