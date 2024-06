Kylian Mbappé est interpellé avant le choc

Amadou Diawara

Après son entrée en lice contre l'Autriche le 17 juin, l'équipe de France défiera les Pays-Bas lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l'Euro 2024. Avant ce choc, Virgil van Dijk a annoncé la couleur, faisant passer un message clair sur son duel face à Kylian Mbappé.

Qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France est tombée dans le groupe D. Par conséquent, les Bleus vont affronter l'Autriche (le 17 juin), les Pays-Bas (21 juin) et enfin la Pologne (25 juin). Alors que la compétition va débuter le 14 juin, Virgil van Dijk pense déjà au duel face à la bande à Kylian Mbappé. En effet, le défenseur central batave a lancé ce choc de la poule D lors d'un entretien accordé à l'UEFA.

«Nous pouvons rendre la tâche difficile à la France»

« La France est toujours dure. Ils ont évidemment la qualité individuelle de vous punir immédiatement si vous faites une seule erreur. Mais nous savons aussi que si nous sommes à 100% et que nous défendons et attaquons bien en équipe, nous pouvons aussi rendre la tâche difficile à la France. Et tout peut arriver, surtout lors d’un tournoi majeur », a confié Virgil van Dijk, avant d'en rajouter une couche.

«Il s’agit de défendre ensemble, en équipe»