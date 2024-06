Mbappé : La grande inquiétude de Riolo

Thibault Morlain

Malgré ses statistiques XXL, Kylian Mbappé a galéré cette saison au PSG avec Luis Enrique. Souvent mis sur la touche, le Français a dû faire avec un temps de jeu réduit. De quoi poser des questions sur l'état physique du numéro 10 de l'équipe de France. A l'approche de l'Euro, ça peut être comme l'a souligné Daniel Riolo.

Si la France veut remporter l'Euro, il va falloir un grand Kylian Mbappé. Mais le néo-joueur du Real Madrid est-il en forme ? La question mérite d'être posée après la saison qu'il vient de passer au PSG. En effet, Mbappé a peu joué avec Luis Enrique et forcément, il pourrait manquer de rythme avec les Bleus.



« Ce serait dingue qu’il nous sorte un Euro hors du commun »

Pour RMC , Daniel Riolo fait part de ses craintes pour Kylian Mbappé à l'approche de l'Euro. Il a ainsi balancé : « L’imaginer en grande forme physique après l’année qu’il a passée où il n’a pas pu faire trop de prépa', franchement, ce serait dingue qu’il nous sorte un Euro hors du commun. J’ai du mal à y croire ».

« Il faut qu’il retrouve absolument cette explosivité »