Euro 2024 : Après Luis Enrique, l’Espagne veut briller !

Benjamin Labrousse

Après un long mandat à la tête de l’Espagne, Luis Enrique a laissé sa place à Luis de la Fuente. Vainqueur de la Ligue des Nations 2023, l’Espagne connaît une belle dynamique, elle qui entamera sa compétition avec un très beau duel face à la Croatie le 15 juin à Berlin. Engagée au sein d’un groupe extrêmement relevé, la Roja veut confirmer sa belle ascension, et sera l’un des favoris de cet Euro 2024 en Allemagne. Présentation.

Seul l’Allemagne fait aussi bien. Vainqueur de l’Euro en 1964, en 2008, et en 2012, l’Espagne est un véritable cador du championnat d’Europe. Car en plus de ces trois sacres, la Furia Roja a également atteint la finale en 1984 (perdue face à l’équipe de France), mais reste aussi sur une belle demi-finale en 2021. Si l’Espagne a sans doute bénéficié de l’une des plus grandes équipes de sélection de tous les temps entre 2008 et 2012, la formation espagnole semble avoir traversé cette traversée du désert compliquée après avoir connu les plus grands succès.



L’équipe de Luis de la Fuente a validé son billet pour cet Euro 2024 assez aisément, en terminant première de son groupe de qualification, avec sept victoires et une défaite en huit matchs, et se trouve désormais engagée dans le Groupe B avec l’Italie, la Croatie, et l’Albanie. Le successeur de Luis Enrique sur le banc de l’Espagne peut compter sur un effectif doté de beaucoup de talent.

Euro 2024 : Tout savoir sur le groupe de la mort https://t.co/oRDszQBe02 pic.twitter.com/8Q5rmppjdR — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Effectif complet de l’Espagne

Gardiens :



- Unai Simón (27 ans, Athletic Bilbao, 1,90m, 88kg)

- David Raya (28 ans, Arsenal, 1,83m, 82kg)

- Alex Remiro (29 ans, Real Sociedad, 1,91m, 79kg)





Défenseurs:



- Jesús Navas (38 ans, Séville, 1,72m, 60kg)

- Robin Le Normand (27 ans, Real Sociedad, 1,87m, 80kg)

- Alejandro Grimaldo (28 ans, Bayer Leverkusen, 1,71m, 63kg)

- Dani Carvajal (32 ans, Real Madrid, 1,73m, 73kg)

- Nacho Fernández (34 ans, Real Madrid, 1,80m, 76kg)

- Marc Cucurella (25 ans, Chelsea, 1,72m, 65kg)

- Aymeric Laporte (30 ans, Al Nassr, 1,89m, 86kg)

- Daniel Vivian (24 ans, Athletic Bilbao, 1,83m, 78kg)





Milieux de terrain :



- Rodri Hernández (27 ans, Manchester City, 1,90m, 82kg)

- Martín Zubimendi (25 ans, Real Sociedad, 1,80m, 74kg)

- Mikel Merino (27 ans, Real Sociedad, 1,88m, 83kg)

- Fabián Ruiz (28 ans, PSG, 1,89m, 70kg)

- Alex Baena (22 ans, Villarreal, 1,75m, 70kg)

- Pedri (21 ans, FC Barcelone, 1,74m, 60kg)

- Fermín López (21 ans, FC Barcelone, 1,74m, 64kg)





Attaquants:



- Lamine Yamal (16 ans, FC Barcelone, 1,80m, 72kg)

- Ferran Torres (24 ans, FC Barcelone, 1,84m, 77kg)

- Álvaro Morata (c) (31 ans, Atlético de Madrid, 1,90m, 84kg)

- Mikel Oyarzabal (27 ans, Real Sociedad, 1,81m, 78kg)

- Nico Williams (21 ans, Athletic Bilbao, 1,81m, 67kg)

- Joselu (34 ans, Real Madrid, 1,92m, 80kg)

- Dani Olmo (26 ans, RB Leipzig, 1,79m, 72kg)

- Ayoze Pérez (30 ans, Betis, 1,78m, 72kg)

Le Staff

Après Luis Enrique, l’ancien sélectionneur des Espoirs Luis de la Fuente a pris la relève à la tête de l’Espagne en décembre 2022. Âgé de 62 ans, ce dernier est accompagné de son adjoint Pablo Amo, du préparateur physique Carlos Cruz, ainsi que de l’entraîneur des gardiens Miguel Ángel España.

Agenda des matchs

C’est donc face à la Croatie le 15 juin à Berlin (18h) que l’Espagne entamera sa compétition. Les hommes de Luis de la Fuente enchaîneront ensuite avec l’Italie le 20 juin à Gelsenkirchen (21h), puis termineront avec le petit poucet du Groupe B avec l’Albanie le 24 juin à Düsseldorf (21h).

