Euro 2024 - Italie : Une remise en jeu du titre qui s’annonce palpitante

Benjamin Labrousse

Tenant du titre après une magnifique épopée il y a trois ans, l’Italie sera-t-elle capable de briller de nouveau ? Désormais menée par Luciano Spalletti, la Squadra Azzura entamera sa compétition face à l’Albanie le 15 juin (21h). Malgré quelques incertitudes au niveau de sa forme actuelle, cette formation italienne peut rêver d’un doublé historique en Allemagne. Présentation.

La dynamique de l’Italie est totalement paradoxale. Si depuis le sacre à la Coupe du monde 2006, les Italiens ont connu un véritable cauchemar au mondial, l’histoire entre la « Squadra Azzura » et l’Euro est sensationnelle. Vainqueur du championnat d’Europe à deux reprises, la première fois à domicile en 1968 l’Italie a remporté la dernière édition en 2021 en battant l’Angleterre aux tirs aux buts (1-1). Finaliste malheureuse en 2000 et en 2012, la sélection italienne est une force certaine à l’Euro.



Néanmoins, la tâche s’annonce ardue pour les hommes de Luciano Spalletti. Engagée dans le Groupe B de cet Euro 2024, l’Italie va se confronter à l’Albanie, mais surtout à l’Espagne et la Croatie au sein du groupe « de la mort ». De plus, les Italiens ne se sont pas véritablement rassurés lors des qualifications, terminant deuxièmes de leur groupe derrière l’Angleterre. En pleine quête de renouveau au niveau de son effectif, l’Italie dispose d’éléments particulièrement intéressants qui seront du voyage en Allemagne.

Euro 2024 : Tout savoir sur le groupe de la mort https://t.co/oRDszQBe02 pic.twitter.com/8Q5rmppjdR — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Effectif complet de l’Italie

Gardiens :



- Gianluigi Donnarumma (c) (25 ans, PSG, 1,96m, 90kg)

- Alex Meret (27 ans, Naples, 1,90m, 92kg)

- Guglielmo Vicario (27 ans, Tottenham, 1,94m, 83kg)



Défenseurs :



- Alessandro Bastoni (25 ans, Inter Milan, 1,90m, 75kg)

- Raoul Bellanova (24 ans, Torino, 1,88m, 82kg)

- Alessandro Buongiorno (24 ans, Torino, 1,90m, 86kg)

- Riccardo Calafiori (22 ans, Bologne, 1,88m, 85kg)

- Andrea Cambiaso (24 ans, Juventus, 1,82m, 77kg)

- Matteo Darmian (34 ans, Inter Milan, 1,82m, 70kg)

- Giovanni Di Lorenzo (30 ans, Naples, 1,83m, 83kg)

- Federico Dimarco (26 ans, Inter Milan, 1,75m, 75kg)

- Federico Gatti (25 ans, Juventus, 1,90m, 82kg)

- Gianluca Mancini (28 ans, AS Rome, 1,90m, 77kg)



Milieux de terrain :



- Nicolò Barella (27 ans, Inter Milan, 1,75m, 68kg)

- Bryan Cristante (29 ans, AS Rome, 1,86m, 80kg)

- Nicolò Fagioli (23 ans, Juventus, 1,78m, 70kg)

- Michael Folorunsho (26 ans, Hellas Vérone, 1,90m, 92kg)

- Davide Frattesi (24 ans, Inter Milan, 1,78m, 74kg)

- Jorginho (32 ans, Arsenal, 1,80m, 65kg)

- Lorenzo Pellegrini (27 ans, AS Rome, 1,86m, 77kg)



Attaquants :



- Federico Chiesa (26 ans, Juventus, 1,75m, 70kg)

- Stephan El Shaarawy (31 ans, AS Rome, 1,78m, 72kg)

- Giacomo Raspadori (24 ans, Napoli, 1,72m, 69kg)

- Mateo Retegui (25 ans, Genoa, 1,86m, 84kg)

- Gianluca Scamacca (25 ans, Atalanta, 1,96m, 85kg)

- Mattia Zaccagni (28 ans, Lazio, 1,77m, 63kg)

Le Staff

Après le départ de Roberto Mancini vainqueur du précédent Euro, c’est Luciano Spalletti, ayant remporté le Scudetto avec Naples en 2022-2023, qui a repris les rênes de l’Italie au mois d’août 2023. Le sélectionneur de 65 ans est accompagné de ses trois adjoints Marco Domenichini, Daniele Baldini, et Salvatore Russo. Marco Savorani officie en tant qu’entraîneur des gardiens, tandis que l’illustre Gianluigi Buffon occupe une place importante dans le staff des « Azzurri » avec son poste de « Chef de délégation ».

Agenda des matchs

L’Italie devra rapidement prendre les devants dans ce tournoi avec une rencontre assez aisée face à l’Albanie le 15 juin à Dortmund (21h). Les Italiens enchaîneront ensuite avec le gros choc de ce Groupe B face à l’Espagne le 20 juin à Gelsenkirchen (21h), et termineront face à la Croatie le 24 juin à Leipzig (21h).

Forces et faiblesses de l’Italie