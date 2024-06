Euro 2024 : 8 ans après, l’Albanie prête à créer la surprise ?

Benjamin Labrousse

Après 2016, l’Albanie va de nouveau disputer une compétition internationale majeure. Engagés dans le groupe de la mort, les hommes de Sylvinho entameront cet Euro 2024 face à l’Italie le 15 juin (21h). Faisant partie des équipes les moins attendues de cette compétition, les Rouges et Noirs ont cependant faim de victoire. Présentation.

Six ans plus tard, revoilà l’Albanie. Les « Kuq e Zi » (Rouges et Noirs, ndlr) sont de retour à l’Euro après une édition 2016 qui avait vu les Albanais être dans le même groupe que l’équipe de France. Impressionnante en qualification où elle aura terminé première de son groupe avec une seule défaite en huit matchs, cette équipe albanaise a envie de franchir un cap, et aura clairement mérité son ticket pour l’Euro 2024 en Allemagne, pour sa seconde compétition internationale de son histoire.



Dirigée par Sylvinho, un nom bien connu des supporters de l’OL, l’Albanie n’aura cependant pas été vernie par le tirage au sort des groupes de ce championnat d’Europe. Engagés dans le Groupe B avec la Croatie, l’Italie, mais aussi l’Espagne, les Rouges et Noirs devront s’en remettre à leur groupe soudé pour espérer s’en sortir.

Effectif complet de l’Albanie

Gardiens :



- Etrit Berisha (35 ans, Empoli, 1,94m, 92kg)

- Elhan Kastrati (27 ans, Citadella, 1,89m, 82kg)

- Simon Simoni (19 ans, Eintracht Francfort, 1,92m, 81kg)

- Thomas Strakosha (29 ans, Brentford, 1,93m, 78kg)



Défenseurs :



- Naser Aliji (30 ans, FC Voluntari, 1,77m, 73kg)

- Arlind Ajeti (30 ans, Cluj, 1,84m, 77kg)

- Ivan Balliu (32 ans, Rayo Vallecano, 1,72m, 63kg)

- Berat Djimsiti (c) (31 ans, Atalanta, 1,90m, 83kg)

- Elseid Hysaj (30 ans, Lazio, 1,82m, 75kg)

- Ardian Ismajli (27 ans, Empoli, 1,85m, 77kg)

- Marash Kumbulla (24 ans, Sassuolo, 1,91m, 78kg)

- Enea Mihaj (25 ans, Famalicao, 1,86m, 78kg)

- Mario Mitaj (20 ans, Lokomotiv Moscou, 1,80m, 71kg)



Milieux :



- Amir Abrashi (34 ans, Grasshopper, 1,72m, 74kg)

- Kristjan Asslani (22 ans, Inter Milan, 1,75m, 69kg)

- Nedim Bajrami (25 ans, Sassuolo, 1,79m, 68kg)

- Medon Berisha (20 ans, Lecce, 1,86m, 81kg)

- Klaus Gjasula (34 ans, Darmstadt, 1,90m, 85kg)

- Qazim Laçi (28 ans, Sparta Prague, 1,75m, 67kg)

- Ernest Muçi (23 ans, Besiktas, 1,80m, 75kg)

- Ylber Ramadani (28 ans, Lecce, 1,85m, 80kg)



Attaquants :



- Jasir Asani (29 ans, Gwagnju, 1,75m, 69kg)

- Armando Broja (22 ans, Fulham, 1,91m, 83kg)

- Mirlind Daku (26 ans, Rubin Kazan, 1,92m, 84kg)

- Arbër Hoxha (25 ans, Dinamo Zagreb, 1,85m, 75kg)

- Rey Manaj (27 ans, Sivasspor, 1,82m, 76kg)

- Taulant Seferi (27 ans, Baniyas, 1,84m, 75kg)

Le Staff

Ancien entraîneur de l’OL, Sylvinho semble avoir trouvé une véritable stabilité sur le banc de l’Albanie, lui qui occupe le poste de sélectionneur depuis janvier 2023. Le Brésilien est accompagné de trois adjoints avec son compatriote Doriva, l’Albanais Ervin Bulku, mais aussi avec l’ancien défenseur de Manchester City Pablo Zabaleta. Taulant Stërmasi et Elton Kodra officient en tant que préparateurs physiques, tandis que le poste d’entraîneur des gardiens est occupé par Ilir Bozhiqi.

Agenda des matchs

L’Albanie débutera cet Euro 2024 face à l’Italie le 15 juin à Dortmund (21h). Les Rouges et Noirs enchaîneront face à la Croatie le 19 juin à Hambourg (15h), puis termineront leur phase de poules contre l’Espagne le 24 juin (21h) à Düsseldorf.

Forces et faiblesses de l’Albanie

L’effectif albanais est assurément l’un des moins connus de cet Euro 2024. Pourtant, certains éléments se distinguent. Symboles d’une montée en puissance de la formation albanaise aux quatre coins de l’Europe, Armando Broja (Fulham) et Kristjan Asslani (Inter Milan) représentent à tous deux 22 ans, l’avenir de cette équipe. Sylvinho peut également s’appuyer sur des cadres bien en place comme le gardien de but Etrit Berisha (Empoli), ou encore le défenseur central et capitaine Berat Djimsiti (Atalanta). En huit matchs disputés lors des qualifications, la défense albanaise avait rayonné, n’encaissant seulement que quatre petits buts.



En revanche, cette solidité défensive de l’Albanie sera-t-elle suffisante pour contrarier les plans des trois mastodontes que sont l’Espagne, l’Italie, et la Croatie ? Pas sûr. Ce tirage au sort peu heureux a considérablement fait chuter les espoirs albanais dans cette compétition, qui auront besoin d’un véritable miracle pour espérer ne serait-ce qu’une troisième place dans ce groupe B de l’Euro 2024.