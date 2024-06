Euro 2024 : 32 ans après, le Danemark vise un nouvel exploit !

Benjamin Labrousse

32 ans après son sacre à l’Euro 1992, le Danemark souhaite vibrer à nouveau. Après une superbe campagne il y a trois ans, les hommes de Kasper Hjulmand souhaitent marquer cet Euro 2024 de leur empreinte, eux qui entameront la compétition face à la Slovénie le 16 juin prochain (18h). Malgré un faux pas à la dernière Coupe du monde, les Danois possèdent de belles qualités.

Derrière les cadors de cet Euro 2024, le Danemark fait partie des nations à surveiller. Pays de football, les « Dyanmites » (surnom attribué à la sélection nationale, ndlr), détiennent une belle histoire avec l’Euro. En 1992, Peter Schmeichel et les siens battaient l’Allemagne en finale (0-2) afin d’obtenir leur plus belle victoire de l’histoire. Depuis, 32 ans ont passé. Et tout n’a pas été parfait pour le Danemark, qui a cependant ressurgi ces dernières années. Tout au long de l’Euro 2021, les hommes de Kasper Hjulmand ont bluffé les observateurs, avec, à l’arrivée, une défaite cruelle en demi-finale contre l’Angleterre (2-1 après prolongations).



Forcément, le Danemark était attendu au tournant lors de la Coupe du monde 2022. Mais les Danois ont clairement déçu en terminant dernier de leur groupe où figurait notamment l’équipe de France. Désormais, les partenaires de Christian Eriksen ont une revanche à prendre. Cependant, le Danemark ne connaît pas sa plus belle dynamique. Les qualifications ont été relevées, et les Danois ont terminé juste devant la Slovénie, qu’ils retrouveront au sein du Groupe C de cet Euro 2024, où figurent également l’Angleterre et la Serbie.

EM-truppen 🇩🇰Kasper Hjulmand har sat navn på de 26 spillere, som skal repræsentere Danmark til EM i Tyskland 🏆Kom så Danmark 🇩🇰📸 @fbbillederdk#herrelandsholdet #ForDanmark #EM #trup #EURO2024 #team #denmark #squad pic.twitter.com/s13UjHI4O0 — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) May 30, 2024

Effectif complet du Danemark

Gardiens :



- Kasper Schmeichel (37 ans, Anderlecht, 1,89m, 88kg)

- Frederik Rönnow (31 ans, Union Berlin, 1,88m, 81kg)

- Mads Hermansen (23 ans, Leicester,1,87m, 81kg)



Défenseurs :



- Alexander Bah (26 ans, Benfica, 1,83m, 76kg)

- Joakim Mæhle (27 ans, Wolfsburg, 1,85m, 79kg)

- Victor Kristiansen (21 ans, Bologne, 1,81m, 73kg)

- Rasmus Nissen Kristensen (26 ans, AS Roma, 1,87m, 83kg)

- Andreas Christensen (28 ans, FC Barcelone, 1,87m, 82kg)

- Joachim Andersen (28 ans, Crystal Palace, 1,92m, 86kg)

- Simon Kjaer (c) (35 ans, AC Milan, 1,91m, 85kg)

- Jannik Vestergaard (31 ans, Leicester, 1,99m, 94kg)

- Victor Nelsson (25 ans, Galatasaray, 1,85m, 78kg)



Milieux :



- Christian Eriksen (32 ans, Manchester United, 1,82m, 76kg)

- Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans, Tottenham, 1,85m, 84kg)

- Thomas Delaney (32 ans, Anderlecht, 1,82m, 77kg)

- Mathias Jensen (28 ans, Brentford, 1,80m, 72kg)

- Christian Nørgaard (30 ans, Brentford, 1,87m, 73kg)

- Morten Hjulmand (24 ans, Sporting, 1,85m, 73kg)



Attaquants :



- Rasmus Hojlund (21 ans, Manchester United, 1,91m, 86kg)

- Kasper Dolberg (26 ans, Anderlecht, 1,87m, 80kg)

- Jonas Wind (25 ans, Wolfsburg, 1,90m, 82kg)

- Yussuf Poulsen (29 ans, RB Leipzig, 1,92m, 84kg)

- Andreas Skov Olsen (24 ans, Club Bruges, 1,87m, 75kg)

- Mikkel Damsgaard (23 ans, Brentford, 1,80m, 76kg)

- Jacob Bruun Larsen (25 ans, Hoffenheim, 1,83m, 77kg)

Le staff

Arrivé sur le banc du Danemark en juin 2020, Kasper Hjulmand a rapidement convaincu par des résultats prometteurs, mais surtout avec un jeu léché, apprécié de tous lors de l’Euro 2021. Le sélectionneur de 52 ans est accompagné de ses adjoints Morten Wieghorst et Christian Poulsen, du préparateur physique espagnol Ismael Camenforte et de l’entraîneur des gardiens Kim Christensen.

Agenda des matchs

C’est face à la Slovénie (battue à deux reprises lors des qualifications) que le Danemark entamera sa compétition le 16 juin à Stuttgart (18h). Les « Dynamites Danoises » enchaîneront ensuite avec le choc face à l’Angleterre le 20 juin à Francfort (18h), puis termineront avec un affrontement face à la Serbie le 25 juin à Munich (21h).

Forces et faiblesses du Danemark

Le Danemark est une équipe difficile à analyser. En perte de vitesse depuis leur très beau parcours à l’Euro 2021, l’équipe de Kasper Hjulmand peine à retrouver un second souffle. Moins impressionnants dans le jeu, les Danois peuvent néanmoins compter sur l’éclosion d’un avant-centre très prometteur en la personne de Rasmus Hojlund. A 21 ans, l’attaquant de Manchester United s’affirme en sélection, avec 7 buts en seulement 12 sélections avec le Danemark. Ce dernier pourra être accompagné de Jonas Wind devant, tandis que derrière, le jeune latéral gauche Viktor Kristiansen est une véritable pépite. Mais si le Danemark dispose donc d'individualités solides, la force collective danoise va devoir être retrouvée.



Engagé dans un Groupe abordable, mais néanmoins relevé, le Danemark n’aura pas le droit à l’erreur. L’effectif danois est assez vieillissant, et un faux pas en Allemagne pourrait sonner comme la fin d’un cycle pour Christian Eriksen et les siens. Quid du poste de gardien de but ? Pour le moment, Kasper Schmeichel semble bénéficier de la confiance de Hjulmand, lui qui n’avait pas marqué les esprits du côté de l’OGC Nice la saison dernière...