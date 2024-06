Euro 2024 : Le groupe de l’Angleterre en détail

Benjamin Labrousse

Comme à chaque édition, certains groupes de l’Euro semblent assez inégaux. Grand favori à la victoire finale en Allemagne, l’Angleterre est également pressentie pour terminer en tête de ce Groupe C où figurent également le Danemark, la Serbie, et la Slovénie. Si cette poule pourrait rapidement voir son classement final être défini, cette dernière ne manque pas d’éléments intéressants. Focus.

« It’s coming home » ? Le désormais célèbre slogan de l’Angleterre tiré de l’hymne non-officiel des Three Lions depuis 1996 pourrait de nouveau résonner en Allemagne d’ici quelques jours. Finaliste malheureuse de l’édition 2021 perdue aux tirs aux buts face à l’Italie à Wembley, l’Angleterre n’a pas perdu en qualité depuis cette épopée. La formation de Gareth Southgate est très certainement l’équipe avec le meilleur effectif du tournoi, et se trouve dans une position confortable avec un Groupe C très abordable.



Derrière les Anglais, le Danemark espère réaliser un nouveau parcours retentissant. Les Danois avaient été extrêmement séduisants lors de l’édition précédente, et pourraient être une belle surprise de cet Euro 2024. Pour cela, les « Dynamites Danoises » devront retrouver confiance après un mondial 2022 complètement manqué. Enfin, la Serbie et la Slovénie auront à cœur de réaliser un gros Euro, eux dont les résultats internationaux n’ont jamais véritablement été au rendez-vous...

Agenda des matchs du Groupe C

La première rencontre de ce Groupe C de l’Euro 2024 opposera le Danemark à la Slovénie le 16 juin à Stuttgart (18h). De son côté, l’Angleterre fera son entrée en lice face à la Serbie le même jour à Gelsenkirchen (21h). Le 20 juin, la Slovénie affrontera la Serbie à Munich (15h) tandis qu’à 18h aura lieu le grand choc de ce Groupe C avec l’Angleterre face au Danemark à Francfort. Pour terminer, l’Angleterre défiera la Slovénie à Cologne le 25 juin (21h), tandis que le Danemark et la Serbie s’affronteront à Munich dans le même temps.

Group C: Slovenia, Denmark, Serbia, England ✅#EURO2024 pic.twitter.com/uW5ziF93xE — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023

Les Favoris

Difficile de ne pas voir l’Angleterre se sortir assez aisément de ce Groupe C. La bande à Harry Kane est largement supérieure à ses adversaires, et surtout, aura l’occasion de s’envoler rapidement face à la Serbie. Derrière les Three Lions , le Danemark est nettement favori pour la deuxième place du groupe, les Danois détenant la capacité de parfaitement se sublimer au cours d’un championnat d’Europe.

Les Outsiders

Qui de la Slovénie ou de la Serbie tirera son épingle du jeu derrière les deux cadors ? A ce stade, compliqué de départager ces deux sélections en pleine montée en puissance. Sur la question de l’expérience, avantage Serbie qui a pris part au dernier mondial au Qatar. Mais gare à la Slovénie de Benjamin Sesko désireuse de se faire remarquer aux yeux du monde…

Les joueurs à suivre