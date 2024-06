Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la République Tchèque

Benjamin Labrousse

La République Tchèque possède une belle relation avec l’Euro. Toujours bien placée en championnat d’Europe depuis son indépendance obtenue en 1993, la Tchéquie va aborder cet Euro 2024 avec quelques doutes néanmoins. Malgré des qualifications compliquées, la « Národní tým » entend bien se rattraper en Allemagne, et abordera le tournoi face au Portugal le 18 juin (21h). Présentation d’une nation qui ne manque pas de qualités.

En 1993, la Tchécoslovaquie tombait en ruine, laissant place à la Slovaquie, et à la République Tchèque. Depuis, les Tchèques ont connu des hauts et des bas. Très décevante en Coupe du monde (une seule participation en 2006), la « Národní tým » (l’équipe nationale, ndlr) a cependant brillé à l’Euro. Finaliste de l’édition 1996 perdue face à l’Allemagne, demi-finaliste en 2004, et quart de finaliste en 2012 et 2021, la République Tchèque a souvent fait partie des sérieux outsiders au championnat d’Europe. Le pays de Petr Cech, Milan Baros, Jan Koller, ou encore de Tomas Rosicky et Pavel Nedved semble néanmoins en perte de vitesse ces derniers temps…



Car afin de valider sa participation à cet Euro 2024, la République Tchèque a galéré. Deuxième de son groupe de qualifications en décevant notamment face à l’Albanie, la formation d’Ivan Hasek, arrivé il y a seulement quelques mois sur le banc tchèque, a du pain sur la planche, avec un groupe F très relevé, composé de la Turquie, de la Géorgie, du Portugal, et donc de la République Tchèque. Néanmoins, l’ancien entraîneur de Strasbourg ou encore de l’ASSE peut compter sur un groupe talentueux.

Ivan Hašek nominoval na přípravný kemp před EURO 2024 těchto 26 hráčů! 🇨🇿🫡 pic.twitter.com/UH8669IXwr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 28, 2024

Effectif complet de la République Tchèque

Gardiens :



- Matej Kovar (24 ans, Bayer Leverkusen, 1,96m, 88kg)

- Jindrich Stanek (28 ans, Slavia Prague, 1,92m, 88kg)

- Vitezslav Jaros (22 ans, Sturm Graz, 1,90m, 88kg)



Défenseurs :



- Ladislav Krejci (31 ans, Sparta Prague, 1,80mm, 67kg)

- Martin Vitik (21 ans, Sparta Prague, 1,93m, 84kg)

- Robin Hranac (24 ans, Viktoria Plzeň, 1,90m, 85kg)

- Tomas Vlcek (23 ans, Slavia Prague, 1,82m, 73kg)

- Vladimír Coufal (31 ans, West Ham, 1,74m, 76kg)

- David Doudera (26 ans, Slavia Prague, 1,75m, 66kg)

- David Jurásek (23 ans, Hoffenheim prêté par Benfica, 1,83m, 76kg )

- Tomas Holes (31 ans, Slavia Prague, 1,80m, 73kg)

- David Zima (23 ans, Slavia Prague, 1,90m, 80kg)



Milieux de terrain :



- Tomas Soucek (c) (29 ans, West Ham, 1,92m, 86kg)

- Antonin Barak (29 ans, Fiorentina, 1,90m, 86kg)

- Michal Sadilek (25 ans, Twente, 1,69m, 65kg)

- Lukas Provod (27 ans, Slavia Prague, 1,91m, 85kg)

- Pavel Sulc (23 ans, Viktoria Plzeň, 1,77m, 76kg)

- Matej Jurasek (20 ans, Slavia Prague, 1,81m, 73kg)

- Vaclav Cerny (26 ans, Wolfsburg, 1,82m, 68kg)

- Lukas Cerv (23 ans, Viktoria Plzen, 1,82m, 70kg)

- Ondrej Lingr (25 ans, Feyenoord Rotterdam, 1,75m, 70kg)



Attaquants :



- Patrik Schick (28 ans, Bayer Leverkusen, 1,91m, 87kg)

- Tomas Chory (29 ans, Viktoria Plzeň, 2m, 90kg)

- Adam Hlozek (21 ans, Bayer Leverkusen, 1,88m, 84kg)

- Mojmir Chytil (25 ans, Slavia Prague, 1,87m, 82kg)

- Jan Kuchta (27 ans, Sparta Prague, 1,85m, 81kg)

Le Staff de la République Tchèque

Depuis 2018, c’est Jaroslav Šilhavý qui se trouvait sur le banc de la République Tchèque. Mais ce dernier n’aura pas résisté aux mauvais résultats des siens lors des qualifications, et a donc été remplacé en 2024 par l’expérimenté Ivan Hasek. Dans un Euro qui se présente comme un défi de taille pour le sélectionneur de 60 ans, Hasek est accompagné de ses adjoints Jaroslav Köstl et Jaroslav Veselý. Radek Černý et le Slovaque Matúš Kozáčik officient en tant qu’entraîneurs des gardiens.

Agenda des matchs

D’entrée de jeu, la Tchéquie va affronter un gros morceau avec le Portugal, le 18 juin à Leipzig (21h). Le second match des Tchèques aura lieu le 22 juin face à la Géorgie du côté d’Hambourg (15h). Enfin, la République Tchèque finira par un duel palpitant face à la Turquie également à Hambourg le 26 juin (21h).

Forces et faiblesses de la République Tchèque