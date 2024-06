Euro 2024 - Géorgie : Invitée surprise, que peut espérer l'équipe de Willy Sagnol ?

Benjamin Labrousse

Petit poucet de cet Euro 2024, la Géorgie va disputer en Allemagne la première grande compétition internationale de son histoire. La formation géorgienne, dirigée par le Français Willy Sagnol, dispose d’un groupe relevé, et entamera sa compétition face à la Turquie le 18 juin prochain (18h). Mais la bande à Khvicha Kvaratskhelia n’a rien à perdre, et entend bien se révéler aux yeux du monde.

Petit pays de quatre millions d’habitants, la Géorgie a tremblé le 26 mars dernier. Et pour cause, ce soir-là, les Croisés (surnom donné à l’équipe nationale) se qualifiaient pour l’Euro 2024, en battant la Grèce aux tirs aux buts (0-0) à l’occasion de la finale des barrages. Ça y est, voilà la sélection géorgienne entraînée par Willy Sagnol qualifiée pour sa première compétition internationale majeure. Désormais, la bande à Khvicha Kvaratskhelia se veut ambitieuse, elle qui affrontera le Portugal, la Turquie et la Hongrie au sein du groupe F à l’Euro.



Ayant obtenu son indépendance de l’URSS le 9 avril 1991, la Géorgie aura patienté avant de connaître de bons résultats grâce à son équipe de football. Malgré une campagne intéressante lors des qualifications pour la Coupe du monde 1998, la sélection géorgienne se révélera véritablement lors de l’arrivée de Willy Sagnol sur le banc en février 2021. En Ligue des Nations déjà, les Croisés géorgiens se montreront ambitieux avec la première place du groupe C de l’édition 2022-2023. Surtout, cette promotion en Ligue des Nations aura permis à la Géorgie d’être éligible pour les barrages des qualifications à l’Euro. 4ème d’un groupe relevé avec notamment l’Espagne, l’Écosse, mais aussi la Norvège, l’équipe de Willy Sagnol a ensuite validé son billet avec des victoires en barrages contre le Luxembourg (2-0) puis face à la Grèce donc.



La Géorgie peut compter sur une bonne poignée d’éléments très intéressants pour espérer réaliser un beau parcours en Allemagne. Arrivé à Naples il y a désormais deux ans, Khvicha Kvaratskhelia symbolise quasiment à lui tout seul cette lueur d’espoir géorgienne. L’ailier gauche, âgé seulement de 23 ans, fait partie des meilleurs dribbleurs de la planète, et sort d’une saison une nouvelle fois réussie d’un point de vue individuel au sein du club napolitain. Très convoité, « Kvaradona » se sait déjà leader de cette formation de Willy Sagnol, mais pourra compter sur le soutien d’un certain Giorgi Mamardashvili au poste de gardien de but.

👋⚽️ გამარჯობა ევროპა, ჩვენ ვართ საქართველო ! 🇬🇪👋⚽️ Hello Europe, We Are Georgia! 🇬🇪 #GFF #მევარსაქართველო #EURO2024 pic.twitter.com/BDezS14xcZ — Georgia • GFF (@GeorgiaGff) March 26, 2024

Effectif complet de la Géorgie

Gardiens :



- Giorgi Mamardashvili (23 ans, Valence, 1,97m, 90kg)

- Giorgi Loria (38 ans, Dinamo Tbilissi, 1,97m, 85kg)

- Luka Gugeshashvili (25 ans, Qarabag, 1,96m, 91kg)



Défenseurs :



- Solomon Kverkvelia (32 ans, Al Akhdoud, 1,96m, 92kg)

- Giorgi Gvelesiani (33 ans, Persépolis, 1,93m, 81kg)

- Guram Kashia (c) (Slovan Bratislava, 36 ans, 1,85m, 87kg)

- Jemal Tabidze (28 ans, Panetholikos, 1,87m, 77kg)

- Lasha Dvali (29 ans, APOEL, 1,91m, 80kg)

- Luka Lochoshvili (25 ans, Cremonese, 1,91m, 84kg)

- Otar Kakabadze (28 ans, Cracovie, 1,86m, 79kg)

- Giorgi Gocholeishvili (23 ans, Shakhtar Donetsk, 1,78m, 70kg)





Milieux de terrain :



- Giorgi Chakvetadze (24 ans, Watford, 1,83m, 78kg)

- Anzor Mekvabishvili (22 ans, CS U Craiova, 1,74m)

- Jaba Kankava (38 ans, Slovan Bratislava, 1,76m, 76kg)

- Otar Kiteishvili (28 ans, Sturm Graz, 1,73m, 65kg)

- Nikoloz Kvekveskiri (32 ans, Lech Poznan, 1,86m, 79kg)

- Giorgi Kochorashvili (24 ans, Levante, 1,78m, 74kg)

- Sandro Altunashvili (27 ans, Wolfsberger, 1,70m, 63kg)

- Levan Shengelia (28 ans, Panetholikos, 1,84m, 79kg)

- Giorgi Tsitaishvili (23 ans, Dinamo Batoumi prêté par le Dynamo Kiev, 1,71m, 63kg)

- Saba Lobzhanidze (29 ans, Atlanta United, 1,76m, 72kg)

- Zuriko Davitashvili (23 ans, Bordeaux, 1,75m, 72kg)





Attaquants :



- Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples, 1,83, 76kg)

- Georges Mikautadze (23 ans, Metz prêté par l’Ajax, 1,76m, 71kg)

- Budu Zivzivadze (30 ans, Karlsruhe, 1,89m, 85kg)

- Giorgi Kvilitaia (30 ans, APOEL, 1,93m, 82kg)

Le staff de la Géorgie

International Français aux 58 sélections, Willy Sagnol a donc pris les rênes de la Géorgie en février 2021, et a réussi à mener les siens vers une qualification historique à l’Euro 2024. L’ancien latéral droit du Bayern Munich est accompagné de son adjoint géorgien, ancien international (92 sélections) Zurab Khizanishvili, mais également du Tunisien Adel Chedli, du préparateur physique français Fabien Bossuet, mais aussi de Davit Gvaramadze, lui aussi ancien international Géorgien (28 sélections), en tant qu’entraîneur des gardiens.

Agenda des matchs

La Géorgie fera son entrée dans la compétition avec un choc du Caucase face à la Turquie le 18 juin du côté de Dortmund (18h), puis enchaînera avec la République Tchèque le 22 juin à Hambourg (15h), avant de terminer avec un gros morceau contre le Portugal donc, le 26 juin à Gelsenkirchen (21h).

Forces et faiblesses de la Géorgie