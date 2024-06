Euro 2024 : Le groupe de l'Allemagne à la loupe

Benjamin Labrousse

En perte de vitesse sur ces dernières années, l’Allemagne de Julian Nagelsmann souhaite frapper un gros coup sur cet Euro 2024 se déroulant à domicile. La Mannschaft dispose d’un groupe abordable, mais néanmoins très intéressant avec la Hongrie, l’Écosse, ainsi que la Suisse. Avant le début de la compétition, le10sport vous propose tout ce qu’il y a à savoir sur ce groupe A du championnat d’Europe.

10 ans après, l’Allemagne est-elle capable de retrouver les sommets ? Vainqueur de la Coupe du monde 2014 au Brésil, la Mannschaft a depuis connu des heures bien sombres. Éliminés au premier tour du mondial 2018, mais également de l’édition 2022, les Allemands n’avaient pas fait mieux qu’un huitième de finale lors de l’Euro 2021 (défaite 2-0 contre l’Angleterre). Forcément, l’Allemagne est revancharde. Et quoi de mieux qu’un championnat d’Europe disputé à domicile pour remettre les pendules à l’heure ?

L'agenda du groupe A

Qualifiée d’office pour cet Euro 2024, l’Allemagne affrontera l’Écosse, auteur d’une campagne de qualifications surprenante (2ème du groupe A), la Hongrie (1er du groupe G en qualifications), ainsi que la Suisse (2ème du groupe I). Forcément favorite pour la première place, l’équipe de Julian Nagelsmann accueillera l’Écosse le 14 juin prochain à l’Allianz Arena de Munich (21h) pour le match d’ouverture de la compétition.



S’en suivra un duel important entre la Hongrie et la Suisse le 15 juin à Cologne (15h). Concernant la 2ème journée de ce groupe A de l’Euro, l’Allemagne affrontera la Hongrie le 19 juin du côté de Stuttgart (18h), tandis qu’à 21h ce même jour, l’Écosse et la Suisse se rencontreront à Cologne. Enfin, la dernière journée de ce groupe A verra l’Allemagne affronter la Suisse le 23 juin à Francfort (21h), et dans le même temps, l’Écosse affronter la Hongrie à Stuttgart.

Group A: Germany, Scotland, Hungary, Switzerland ✅#EURO2024 pic.twitter.com/GRedQ1cVPj — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023

L'Allemagne favori, la Hongrie et l'Écosse en poursuivants ?

Si l’Allemagne semble bien partie pour rapidement se qualifier pour les 8èmes de finales de « son » Euro, l’Écosse aura également une carte à jouer dans ce groupe A. L’équipe de Steve Clark a surpris beaucoup d’observateurs durant la phase de qualification, en triomphant notamment de l’Espagne, de la Norvège, mais aussi de la Géorgie. Très belle surprise de l’édition 2016 en France, la Hongrie, qui n’avait pas réussi à passer le « groupe de la mort » en 2021 (France, Allemagne, Portugal), peut également nourrir de belles ambitions. Les Magyars devront batailler, mais peuvent s’avérer être de très bons candidats pour la seconde place de ce groupe A. Tombeuse des Bleus il y a trois ans, la Suisse reste sur une gifle (6-1) infligée par le Portugal en 8ème de finale du mondial 2022, et aura des choses à prouver dans ce groupe. Pourtant, la dynamique de la Nati ne plaide pas en sa faveur, les Helvètes ayant terminé deuxièmes en qualifications derrière la Roumanie…



Logiquement, les deux premières confrontations de ce groupe A pourraient clairement définir le classement final. Le match d’ouverture doit réellement permettre à l’Allemagne de rapidement marquer un grand coup dans sa compétition. Pour l’Écosse, une grosse prestation face à l’équipe locale pourrait lancer les partenaires de Scott McTominay vers une belle phase de poule. Idem pour la Hongrie et la Suisse, dans ce qui pourrait être le match de la 2ème place…

Les joueurs à suivre de ce groupe A