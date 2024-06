Euro 2024, diffusion TV, stades, streaming legal, favoris, tout ce qu'il faut savoir

Benjamin Labrousse

La saison 2023-2024 étant désormais arrivée à son terme, place à l’Euro ! Pour la 17ème édition de son histoire, le championnat d’Europe s’annonce palpitant à bien des égards. Dans le cadre de cette compétition qui se déroulera pour la première fois depuis 1988 en Allemagne, le10sport vous propose de revenir sur les informations les plus importantes du tournoi.

Après l’Euro 1988, la Coupe du monde 1974, puis celle de 2006, l’Allemagne s’apprête de nouveau à accueillir une compétition internationale de grande ampleur. Véritable pays de football, la nation allemande, réunie depuis la chute du mur de Berlin en 1989, pourrait être le théâtre d’une compétition historique…

Dates de l’Euro

Après une Coupe du monde 2022 au Qatar complètement chamboulée au niveau de ses dates (le mondial s’était joué en décembre dû aux conditions climatiques qataries peu idéales en été), cet Euro 2024 revient aux sources. Ainsi, la compétition se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochains. Le match d’ouverture aura lieu le vendredi 14 juin à l’Allianz Arena de Munich, et opposera donc l’Allemagne à l’Écosse (21h).

Stades de cet Euro 2024

Dotés d’une ambiance phénoménale tout au long de la saison, les stades allemands s’apprêtent à vibrer pour cet Euro 2024. Pour rappel, dans le cadre d’un championnat d’Europe, l’UEFA impose une capacité minimale de 30 000 spectateurs pour qu’un stade puisse accueillir certaines rencontres. L’Allemagne, qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième division, dispose de nombreuses possibilités. Si la Mannschaft ne possède pas de stade attitré pour ses rencontres à domicile, l’Olympiastadion de Berlin et ses 74 475 places résonne comme l’antre principal de cet Euro 2024. L’antre de l’Hertha Berlin accueillera ainsi la finale de ce championnat d’Europe, le 14 juillet prochain.



Si l’Allianz Arena de Munich sera également à l’honneur sur cet Euro, c’est également le cas du mythique Signal Iduna Park (ex Westfalenstadion) de Dortmund. Les stades du Bayern Munich et du Borussia Dortmund accueilleront les deux demi-finales. Respectivement dotés d’une capacité de 75 025 et de 81 365 places, ces deux monuments du football allemand seront également accompagnés de la MHPArena de Stuttgart (60 441 places), du Volksparkstadion d’Hambourg (57 274 places), et de la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf (51 500 places). Enfin, la mythique Veltins Arena de Gelsenkirchen (62 271 places), la RedBull Arena de Leipzig (47 069 places), la Deutsch Bank Arena de Francfort-sur-le-main (58 000 places) ainsi que le RheinEnergieStadion de Cologne (47 000 places) accueilleront également cet Euro 2024.



Sur ces dix stades retenus par l’UEFA, neuf ont déjà accueilli des rencontres de la Coupe du monde 2006. Seule l’antre de Düsseldorf, bien qu’utilisée à l’occasion du mondial 1974 en Allemagne de l’Ouest, a donc été ajoutée par rapport à cette édition 2006 remportée par l’Italie...

Et de 3 qui font 2⃣4⃣!Les groupes de #EURO2024 😍 pic.twitter.com/4BpeR4z51A — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) March 26, 2024

Équipes présentes

En perte de vitesse depuis son sacre à la Coupe du monde 2014, l’Allemagne, pays organisateur de cet Euro 2024, a donc été qualifié d’office pour la compétition. Vainqueur à deux reprises du tournoi (1984, 2000), l’équipe de France aura été l’un des trois premiers pays qualifiés pour l’Euro avec la Belgique et le Portugal, vainqueur de l’édition 2016. Ces trois nations majeures ont obtenu la première place des groupes B, F, et J, et ont pu valider leur billet en Allemagne dès le 13 octobre 2023. L’Espagne, triple vainqueur de l’Euro lors des éditions 1964, 2008, et 2012, a terminé première du groupe A, et s’est ainsi qualifiée pour le championnat d’Europe 2024 en même temps que son dauphin, l’Écosse, le 15 octobre dernier. Première nation du groupe D, la Turquie a également validé son billet pour une sixième participation à l’Euro.



Après la Belgique, l’Autriche a réussi à s’extirper du groupe F avec une deuxième place acquise le 16 octobre. Grand favori de cette édition, l’Angleterre aura quant à elle attendu le 17 octobre pour valider la première place du groupe C. Excellent lors des qualifications, la Hongrie a également terminé première du groupe G, et a été qualifiée en même temps que la Slovaquie, quant à elle deuxième du groupe J. 1ers des groupes E et H, l’Albanie ainsi que le Danemark seront bel et bien de la partie à l’Euro. C’est le cas également du bourreau des Bleus en 2021, la Suisse, de la Roumanie, mais aussi des Pays-Bas, vainqueur de l’édition 1988, qui se sont tout trois qualifiés le 18 novembre dernier.



Pour sa première apparition à l’Euro en tant que nation indépendante, la Serbie a obtenu son billet le 19 novembre en terminant 2ème du groupe G. Même son de cloche pour le tenant du titre l’Italie, la République Tchèque, ainsi que la Slovénie, deuxièmes des groupes C, E, et H. Le 21 novembre, la Croatie a validé sa sixième participation consécutive à l’Euro avec la deuxième place du groupe D. Enfin, trois équipes ont validé leur billet en Allemagne ces derniers mois, à savoir la Pologne (en battant le Pays de Galle en barrage), l’Ukraine (ayant battu l’Islande) et enfin la Géorgie, qui a triomphé de la Grèce aux tirs aux buts.

Elles peuvent gagner la compétition

Vainqueur surprise de la précédente édition, l’Italie pourrait elle se battre de nouveau pour un troisième sacre européen ? Au vu de l’état de forme des grandes nations de ces dernières années, l’Angleterre semble parfaitement aborder cet Euro 2024 dans la peau du grand favori. Et pour cause, après une demi-finale à la Coupe du monde 2018, une finale perdue à l’Euro 2021, puis un quart de finale lors du dernier mondial, les Three Lions semblent proches de leur objectif final. Surtout, la formation de Gareth Southgate n’a jamais semblé aussi bien fournie. Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), mais aussi Harry Kane (Bayern Munich) ou encore Declan Rice (Arsenal) apportent des garanties plus que certaines à l’Angleterre.



Forcément, après l’échec de 2021, dur de ne pas imaginer l’équipe de France revancharde. Éliminée en huitième de finale face à la Suisse lors de la précédente édition, la bande à Kylian Mbappé, dont l’avenir est désormais clair, voudra aller chercher un troisième sacre à l’Euro après 1984 et 2000. Cependant, Didier Deschamps devra une fois de plus rallier ses troupes, l’état de forme des Bleus sur le rassemblement de mars (défaite 0-2 face à l’Allemagne, victoire poussive 3-2 face au Chili) n’ayant pas forcément rassuré…



Nation historique en perte de vitesse sur ces dernières années, l’Allemagne aura de sérieux arguments à faire valoir à domicile. Depuis la nomination de Julian Nagelsmann, la Mannschaft a retrouvé un certain élan, et à l’instar de l’Angleterre, dispose d’éléments très intéressants en son sein comme Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Joshua Kimmich, ou encore Ilkay Gündogan.

Les outsiders

Parmi les 24 nations engagées sur cet Euro 2024, certaines d’entre elles pourraient clairement créer la surprise. C’est le cas de l’Ukraine. Qualifiée à l’issue des barrages contre l’Islande, l’Ukraine a atterri dans le groupe E aux côtés de la Belgique, de la Roumanie, et de la Slovaquie. Si les Belges semblent favoris de ce groupe, les Bleus et Jaunes pourraient se battre pour la deuxième place, qualificative pour les 8èmes de finales. En pleine guerre, l’Ukraine peut compter sur son équipe nationale pour porter l’espoir de tout un pays, avec des joueurs très intéressants à chaque poste.



Dans le groupe des Bleus, gare à l’Autriche. Huitième de finaliste en 2021, la formation de l’expérimenté Ralf Rangnick peut nourrir de belles ambitions pour sa quatrième participation à un Euro. Deuxième du groupe F derrière la Belgique lors des qualifications, l’Autriche a démontré de vraies qualités, et pourrait potentiellement poser problème à l’équipe de France le 17 juin prochain à Düsseldorf, mais également aux Pays-Bas le 25 juin à Berlin.



Lors des qualifications pour cet Euro 2024, l’Écosse a vaincu l’Espagne, la Géorgie, mais également la Norvège d’un certain Erling Haaland. Dans le groupe A, la Tartan Army va devoir se frotter à l’Allemagne, à la Hongrie, et à la Suisse. Dirigée par Steve Clark, cette équipe d’Écosse a de sérieux arguments pour aller chercher une qualification historique pour les 8èmes de finales de cet Euro 2024. Reste désormais à savoir si les partenaires d’Andy Robertson et de Scott McTominay réussiront à créer la surprise dès le match d’ouverture du championnat d’Europe face à l’Allemagne (14 juin)...

Ils arrivent lancés! 😀 🇫🇷 #UCLfinal #EURO2025 #Tchouameni #Mendy #Camavinga @equipedefrance pic.twitter.com/QlbdhxkXqF — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) June 1, 2024

Les Top joueurs du tournoi

D’un point de vue individuel, cet Euro 2024 pourrait servir d’épreuve finale dans la lutte pour le prochain Ballon d’Or. Le Real Madrid ayant remporté la Ligue des Champions ce samedi soir face au Borussia Dortmund (0-2), nul doute que l’Allemand Toni Kroos et l’Anglais Jude Bellingham sont très bien positionnés...



Quintuple récipiendaire du précieux Graal, Cristiano Ronaldo va disputer son sixième championnat d’Europe. Désormais âgée de 39 ans, la légende vivante du Portugal ne sera pas forcément un élément majeur des vainqueurs de l’édition 2016. Néanmoins, nul doute que CR7 sera déterminé à mener les siens vers les sommets. A domicile, plusieurs joueurs de l’Allemagne pourraient véritablement exploser lors de l’Euro. A commencer par Jamal Musiala. A 21 ans, le crack du Bayern Munich porte sur ses épaules les espoirs de tout un peuple, et pourrait réellement entrer dans la cour des grands avec ce grand tournoi international. Même son de cloche pour Florian Wirtz. Acteur majeur du sacre du Bayer Leverkusen en Bundesliga cette saison, le prodige allemand, étincelant contre la France en mars dernier (0-2) pourrait lui aussi confirmer son ascension fulgurante.



Pour l’Espagne, désormais menée par Luis de la Fuente, difficile de ne pas penser aux maestros Dani Olmo et Pedri. Le premier, étincelant depuis plusieurs saisons au RB Leipzig, se sait très convoité sur le marché des transferts, et pourrait, en cas de belles prestations avec la Roja , valider son départ vers un cador européen cet été… Le second voit cependant sa progression être drastiquement ralentie par plusieurs blessures l’ayant suivi depuis deux ans maintenant. Néanmoins, Pedri n’en demeure pas moins un véritable joyau, à la fois pour le FC Barcelone, mais aussi pour l’Espagne.



Moins attendus au tournant que par le passé, la Belgique et les Pays-Bas peuvent également compter sur de véritables vedettes dans leur équipe. Kevin de Bruyne, véritable leader des Diables Rouges depuis le départ en retraite d’Eden Hazard devra tout donner pour relancer des Belges en perte de vitesse. Pour les Pays-Bas, cet Euro 2024 pourrait être celui de l’éclosion internationale de Xavi Simons. Le prodige du PSG, dont l’avenir reste en suspens, a certes prouvé qu’il faisait partie des jeunes joueurs les plus prometteurs au monde, mais doit encore convaincre chez les Oranje . En défense, le taulier et capitaine Virgil Van Djik devra permettre aux siens d’obtenir une qualification dans le groupe de la France…



Certaines nations de cet Euro 2024 ne sont pas forcément attendues au tournant, mais pourront compter sur leur star pour tenter un gros coup. Si la Croatie semble ainsi avoir laissé passer sa chance lors des Coupe du monde 2018 et 2022, gare à la dernière danse de Luka Modric. Le maître à jouer du Real Madrid vieillit comme le bon vin, et pourrait de nouveau mener les siens vers les sommets, le tout à 38 ans… En perte de vitesse au FC Barcelone après des années de gloire au Bayern Munich, Robert Lewandowski sera-t-il capable de faire de la Pologne une grande surprise de l’Euro ? Même son de cloche pour Milan Skriniar avec la Slovaquie, Khvicha Kvaratskhelia avec la Géorgie, et Mikhaïylo Mudryk pour l’Ukraine...

Diffusion TV, où regarder les matchs ?