Équipe de France : Avant l’Euro, il se lâche sur Deschamps !

J-17 pour l’équipe de France ! Dans un tout petit peu plus de deux semaines, les Bleus débuteront l’Euro 2024, en affrontant l’Autriche. Arrivés à Clairefontaine ce mercredi, les joueurs de Didier Deschamps ont débuté leur préparation en vue du tournoi. Sélectionné par l’ancien coach de l’OM parmi les 25 heureux élus, Ibrahima Konaté s’est livré sur la relation qu’il entretient avec le technicien de 55 ans.

Un an et demi après la Coupe du Monde au Qatar, l’équipe de France s’apprête à disputer un nouveau tournoi majeur. Cette fois-ci, c’est en Allemagne que les joueurs de Didier Deschamps s’envoleront, avec pour ambition de remporter l’Euro. Pour cette compétition, les Champions du Monde 2018 pourront compter sur Ibrahima Konaté en défense centrale. À quelques jours d’affronter le Luxembourg en match amical, le joueur de Liverpool a livré sa vision de sa relation avec le sélectionneur.

Invité de Génération After sur RMC , Ibrahima Konaté s’est exprimé sur sa relation avec Didier Deschamps. Et le joueur de 25 ans semble beaucoup apprécier le natif de Bayonne : « J'ai une très bonne relation avec lui, on échange beaucoup autant que les choses positives que négatives. Il me donne beaucoup de conseils, pour l'équipe de France et le club. Après est-ce que je passe des messages ? C'est indirect mais je pense être une personne qui rassemble, c'est bien pour un groupe. Il le ressent comme l'ensemble du groupe ».

