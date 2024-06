Euro 2024 : Un taulier du PSG prévient la bande de Mbappé !

Thomas Bourseau

Le coup d’envoi de l’Euro sera donné le 14 juin 2024 et se déroulera jusqu’au 14 juillet. L’occasion pour l’équipe de France de Didier Deschamps d’aller chercher le seul trophée qu’il manque au sélectionneur depuis son arrivée en 2012. Pour cela, le capitaine Kylian Mbappé aura un grand rôle à jouer, mais le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, ne va pas lui faciliter la tâche.

Gianluigi Donnarumma est arrivé au PSG à l’été 2021 dans la foulée du sacre de l’Italie à l’Euro. Depuis, son statut n’a pas changé en sélection malgré le changement de sélectionneur qui a été opéré par la fédération italienne l’été dernier : Luciano Spalletti. Et pour Sky Sport, Donnarumma a clairement fait savoir que la Squadra Azzurra était armée pour faire un grand Euro. « Nous avons de la qualité, un grand entraîneur qui va sûrement nous mettre en place, nous faire sentir importants, pour jouer de grands matchs. Nous avons tout pour faire un grand Euro ».

Donnarumma est convaincu que l’Italie fera «un grand Euro» avec Spalletti

Par la suite, Gianluigi Donnarumma a fait l’éloge à Sky Sport de Luciano Spalletti, sélectionneur de l’Italie depuis août 2023. Aux yeux du gardien du PSG et de la Squadra Azzurra , le champion d’Italie 2022/2023 avec le Napoli est un coach spécial. « Nous nous entendons très bien, nous connaissons tous les résultats qu'il a obtenus ces dernières années, il prépare bien les matches, il nous fait nous sentir très bien, même en dehors du terrain. Je le remercie pour la confiance qu'il m'accorde à chaque fois, ainsi que pour les nombreux conseils qu'il me donne. Écouter un entraîneur avec une telle expérience vous donne un coup de main, pour moi c'est important de l'écouter et de prendre tous les conseils qu'il peut me donner. (…) C'est notre entraîneur et nous espérons apporter de la joie à tout le pays ».

«Ils vont affronter une Italie forte, avec une idée, c'est un groupe difficile pour tout le monde»