PSG : Comme Mbappé, il veut jouer à Paris !

Hugo Chirossel

En partance pour le Real Madrid, la possibilité de voir Kylian Mbappé participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 semble s’éloigner de plus en plus. Ce qui devrait également être le cas de Bradley Barcola, jusque-là en Espoirs et convoqué pour la première fois en équipe de France. Interrogé à ce sujet, il a indiqué qu’il faudrait en parler avec le PSG après l’Euro.

Futur club de Kylian Mbappé, qu’il rejoindra à la fin de son contrat avec le PSG, le Real Madrid a fait savoir à la FFF qu’il ne libérera pas ses joueurs français pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Voir le capitaine de l’équipe de France y participer se complique, une posture que le club de la capitale devrait également adopter.

Le PSG bloque Zaïre-Emery et Barcola

En effet, le PSG aurait décidé de ne pas libérer Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola pour les Jeux olympiques de Paris 2024, eux qui sont actuellement présents avec l’équipe de France dans l’optique de l’Euro. Un sujet justement évoqué par le second nommé ce samedi en conférence de presse.

« On va voir après l'Euro avec le club »