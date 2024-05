«Il peut paraitre arrogant, mais...», le vestiaire du PSG balance sur Mbappé

Axel Cornic

Ancien pilier de l'Inter, Milan Škriniar a décidé en 2023 de ne pas prolonger et ainsi rejoindre libre le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à un média slovaque il raconte sa première saison au sein du club parisien et notamment sa cohabitation avec Kylian Mbappé, qui va partir lui aussi à la fin de son contrat.

Le PSG a été pendant des années le club de Kylian Mbappé, mais c’est bientôt terminé. La star française a annoncé son départ après sept saisons passées à Paris et si rien n’est encore officiel, tout le monde l’attend du côté du Real Madrid. A en croire les dernières indiscrétions, une annonce pourrait tomber dès les premiers jours de la semaine prochaine.

« Si je devais parler de Kylian en tant que gars, c'est un gars normal dans l'équipe, il est cool dans le vestiaire »

Il aura toutefois marqué l’histoire du PSG et même certains de ses coéquipiers comme Milan Škriniar, qui ne l’a pourtant côtoyé que pendant une seule saison. « Si je devais parler de Kylian en tant que gars, c'est un gars normal dans l'équipe, il est cool dans le vestiaire » a expliqué le défenseur central slovaque, dans un entretien publié ce vendredi par Sport.Aktuality.sk .

« Je n'ai eu que de bonnes expériences avec lui et je pense que nous avons une excellente relation »