Le PSG fait une offre pour un attaquant, tout est révélé !

Le PSG a fait une croix sur ses espoirs de prolonger le contrat de Kylian Mbappé au fil de la saison. Son remplaçant pourrait se nommer Khvicha Kvaratskhelia. Ce serait du moins sa priorité selon Le Parisien. Cependant, l’offre formulée par le Paris Saint-Germain au Napoli reste pour le moment sans réponse selon le représentant de l’international géorgien.

L’ère Kylian Mbappé s’est officiellement terminée samedi soir avec le sacre du PSG en Coupe de France face à l’OL (2-1). A présent, le Paris Saint-Germain va devoir tourner une grosse page de l’ère QSI, sans le meilleur buteur de l’histoire du club. En effet, parti libre de tout contrat et proche du Real Madrid, Kylian Mbappé va laisser un vide difficile à combler par les décideurs du PSG.

«La priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia»

Le10sport.com faisait état le 1er avril dernier d’une volonté du PSG de recruter un attaquant latéral pour l’après-Mbappé en plus d’un milieu axial et d’un défenseur central droit. Via une session de questions réponses avec les internautes du Parisien , le journaliste Dominique Séverac a confirmé la tendance cette semaine. « Bernardo Silva ? A priori, non. Au fil des semaines, la liste des souhaits s'est affinée entre les deux Luis (Enrique et Campos). Le renfort d'un ailier droit n'est plus de mise. Paris cherche avant tout un ailier gauche et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue à Naples ».

Mercato - PSG : Une offre de 100M€ est partie pour oublier Mbappé https://t.co/roJtWeYgae pic.twitter.com/CJ4HwpzdzI — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

«Il y a un intérêt et une offre du PSG»