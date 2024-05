Mercato - PSG : Le départ de Mbappé oublié grâce... au nouvel entraîneur de l'OM ?

Thibault Morlain

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises. Un départ XXL pour le club de la capitale, mais aussi pour le championnat de France. La saison prochaine, faire oublier celui qui doit rejoindre le Real Madrid ne sera clairement pas simple. Et si finalement la solution venait du prochain entraîneur de l'OM ?

Paulo Fonseca en partance pour le Milan AC, l'OM va devoir se rabattre sur une autre piste pour son prochain entraîneur. Cela pourrait bien être Sergio Conceiçao, que Pablo Longoria a rencontré selon les informations du 10sport.com. Alors que le Portugais en aurait fini avec son aventure au FC Porto, il pourrait revenir en Ligue 1, débarquant donc à l'OM après avoir connu le FC Nantes.

Mercato : Le PSG a perdu 180M€ avec Mbappé https://t.co/tHL0YQoxV8 pic.twitter.com/yKFx3o0Ls5 — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« Il y aura peut-être des têtes d'affiche sur les bancs si Conceição signe à Marseille »

Et si l'arrivée de Sergio Conceiçao à l'OM permettait au championnat de France de se relever du départ de Kylian Mbappé du PSG ? Dans un chat pour Le Parisien , Dominique Séverac a expliqué à ce propos : « Il va manquer une tête d'affiche dans le championnat comme au PSG ? Les stars dans le monde ne sont pas disponibles, comme Erling Haaland, Jude Bellingham ou Vinicius. Il y aura peut-être des têtes d'affiche sur les bancs si Sergio Conceição signe à Marseille ».

