Mercato - PSG : Les raisons d'un loupé à 180M€ avec Mbappé

Thibault Morlain

En fin de contrat, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger et donc de partir libre. En conséquence, le PSG ne récupérera aucune indemnité de transfert. Une catastrophe à 0€ pour un joueur qui avait été acheté 180M€. Mais voilà que le PSG aurait très bien pu récupérer sa mise de départ pour Mbappé.

Le PSG a toujours redouté ce scénario et pourtant il va se produire. C'est bien libre que Kylian Mbappé va s'en aller d'ici peu de temps. Une grosse perte sportive, mais aussi financière. En effet, le Real Madrid, annoncé comme le prochain club de Mbappé, n'aura pas à verser le moindre euro au PSG pour le transfert du capitaine de l'équipe de France.



« Si le PSG était un vrai club, avec des vrais dirigeants... »

Les choses auraient toutefois pu se passer différemment. Comme l'a expliqué Daniel Riolo lors de L'After Foot , le PSG aurait très bien pu récupérer 180M€ pour Kylian Mbappé il y a quelques mois : « Si le PSG était un vrai club, avec des vrais dirigeants, non seulement Mbappé serait parti il y a deux ans quand il y avait 180M€ sur la table ».

