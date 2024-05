Mercato : La porte s'ouvre pour l'OM pour Zidane

Thibault Morlain

Du côté de Marseille, les fans de l'OM ont un rêve : voir Zinedine Zidane débarquer. Mais à défaut du père, c'est plutôt l'un de ses fils qui pourrait rejoindre le club phocéen. Les regards se tournent notamment actuellement vers Theo Zidane. Pour lui, l'aventure au Real Madrid touche à sa fin. Et si l'avenir s'écrivait désormais à l'OM ?

Depuis 2001 et l'arrivée de Zinedine Zidane au Real Madrid, il y a toujours eu un Zidane au sein de la Casa Blanca. En effet, outre Zizou, ses fils ont également porté le maillot merengue. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un alors qu'Enzo, Luca et Elyaz sont partis. C'est Theo Zidane qui est actuellement au Real Madrid, mais cela ne devrait plus être le cas d'ici peu...



C'est fini pour Theo Zidane au Real Madrid ?

Joueur de l'équipe réserve du Real Madrid sous les ordres de Raul, Theo Zidane pourrait poursuivre sa carrière loin de la Casa Blanca. En fin de contrat et malgré la possibilité de prolonger d'une saison avec le Real Madrid, le fils de Zinedine Zidane en aurait donc décidé autrement selon les informations de Relevo , faisant ainsi le choix de partir libre. Mais où Theo Zidane va-t-il désormais rebondir ?

« S’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront »