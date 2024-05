PSG : Un joueur «fantastique» arrive, fiasco assuré ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est déjà la surprise du mercato du PSG. Le club de la capitale s’apprête à recruter Matvey Safonov, portier de Krasnodar et de la sélection russe. Un gardien décrit comme «fantastique» sur sa ligne, mais peu à l’aise dans son jeu au pied. Surprenant alors que c’est un critère très important pour Luis Enrique.

C'est la surprise du chef ! En milieu de semaine, la presse russe annonçait le transfert imminent de Matvey Safonov, le portier de la sélection russe et de Krasnodar. Une information confirmée par plusieurs médias français. La gardien de but débarque pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, il semblerait que le profil de l'international russe ne corresponde pas réellement à celui recherché par Luis Enrique.

Safonov possède les mêmes qualités que Donnarumma ?

« Sur les arrêts il est fantastique, régulier et toujours bien placé. Il attend le dernier moment pour plonger et est difficile à lire pour l'adversaire », analyse le dirigeant d'un club russe qui l'a observé ces dernières années, dans les colonnes de L’EQUIPE , avant d’ajouter que Matvey Safonov possède un jeu au pied défaillant.

«Il n'est pas le plus adapté pour une équipe qui veut utiliser son gardien comme un libéro»