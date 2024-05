Mercato - PSG : Signature imminente à Paris ? Son agent sort du silence

Axel Cornic

Arrivé en 2022, Gianluigi Donnarumma s’est installé peu à peu comme un titulaire indiscutable, même s’il n’a pas toujours fait l’unanimité. Ainsi, le Paris Saint-Germain souhaiterait lui faire signer un nouveau contrat pour le placer toujours plus au centre du projet et dans son entourage on semble assez serein concernant l’avenir à court terme.

Le poste de gardien pourrait connaître quelques changements dans les mois à venir. Le PSG va en effet saluer Keylor Navas et à l’étranger on a déjà annoncé une piste pour le remplacer au poste de numéro 2 avec l’international russe Matvey Safonov, qui évolue actuellement au FK Krasnodar. Mais en ce qui concerne le titulaire du poste, ça ne devrait pas changer...

Nouveau contrat pour Donnarumma

Car Gianluigi Donnarumma ne va pas être inquiété et aves le départ annoncé de Kylian Mbappé, il pourrait bien devenir l’une des figures de proues du PSG. Cela devrait notamment passer par une prolongation de contrat pour la gardien italien, qui était arrivé libre en 2022 en provenance de l’AC Milan.

« Gigio est heureux à Paris et le PSG est très content de lui »