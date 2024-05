Mercato : Ce joueur du PSG va imiter Mbappé ?

La rédaction

Le PSG s’apprête à se retrouver sous le feu des projecteurs cet été. Avec le départ désormais annoncé de Kylian Mbappé, les Franciliens sortiront assurément l’artillerie lourde sur le marché des transferts pour combler le départ de leur star. Si un élément offensif de classe mondiale devrait rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes, l’effectif de Luis Enrique devrait subir un sacré lifting durant ces prochaines semaines. Au poste de gardien de but, Alexandre Letellier pourrait d'ailleurs plier bagages.

Si l’avenir de Kylian Mbappé monopolise encore la plupart des attentions, l’attaquant de 25 ans ne sera bel et bien plus un joueur du PSG la saison prochaine. Face à ce départ de grande ampleur, les dirigeants franciliens s’agitent en coulisses pour remplacer leur star. Alors que Luis Enrique avait récemment confié en conférence de presse vouloir voir arriver des renforts à chaque ligne, un départ semble se préciser au sein du club parisien : celui d’Alexandre Letellier.

Mbappé va partir pour 0€

D’après les informations de RMC Sport , Alexandre Letellier pourrait bien plier bagages dans les prochaines semaines. Le gardien de but voit son contrat arriver à expiration en juin, et s'il n'est pas prolongé, il quittera le PSG librement et gratuitement, à l'instar de Kylian Mbappé. Déjà barré par une grande concurrence au PSG, le Français pourrait voir débarquer Matvey Safonov, qui passerait automatiquement devant lui dans la hiérarchie.

Letellier va suivre l'exemple de Mbappé ?