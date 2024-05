PSG : Surprise, Mbappé l'a snobé à Monaco

Benjamin Labrousse

Après avoir disputé son dernier match sous les couleurs du PSG ce samedi soir avec la finale de la Coupe de France remportée face à l’OL (1-2), Kylian Mbappé était présent ce dimanche à Monaco. La star de 25 ans a assisté au Grand Prix de Formule 1 dans la Principauté, et a même snobé un journaliste sur place.

Un titre de plus et puis s’en va. Ce samedi soir, Kylian Mbappé a remporté la Coupe de France avec le PSG face à l’OL (1-2). Un match plus que symbolique dans la carrière du Français, qui disputait au stade Pierre Mauroy son dernier match sous les couleurs parisiennes. En fin de contrat au sein du club de la capitale, Mbappé a décidé de quitter le PSG, et devrait prochainement s’engager en faveur du Real Madrid.

PSG : Mbappé au Real Madrid, le vestiaire lui envoie un message https://t.co/zMjwsxpzGt pic.twitter.com/iRuMYMtsZT — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Mbappé a assisté au Grand Prix de F1 à Monaco

Mais avant cette signature et un départ en Allemagne pour disputer l’Euro avec les Bleus, Kylian Mbappé a décidé de passer du bon temps. Ce dimanche après-midi, le numéro 7 était présent dans le paddock du Grand Prix de Monaco, lui qui, pour rappel, a été formé à l’ASM. Forcément, la star du PSG a été interrogée par de nombreux journalistes.

Scène amusante entre Martin Brundle et Kylian Mbappé