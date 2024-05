C’est fini avec le PSG, Mbappé s’offre un prestigieux week-end

Thibault Morlain

Ce samedi soir, Kylian Mbappé était du côté de Lille pour disputer son dernier match avec le PSG à l’occasion de la finale de la Coupe de France face à l’OL. Annoncé au Real Madrid, il a alors terminé en beauté avec un nouveau trophée. Et à peine le temps de se reposer, Mbappé était ce dimanche après-mid à Monaco sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1.

Rendez-vous mythique de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Monaco se tient ce dimanche 26 mai. Et une fois n’est pas coutume, du beau monde se trouve en Principauté pour cette prestigieuse course. Ainsi, sur la grille de départ, on a la possibilité de croiser de grandes stars parmi lesquelles on a pu voir ce dimanche un certain Kylian Mbappé. Alors qu’il vient à peine de jouer son dernier match avec le PSG, le Français s’est donc rendu à Monaco.

« C’est un petit week-end »

Avant de rejoindre l’équipe de France pour l’Euro, Kylian Mbappé a donc passé du bon temps à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1. Interrogé au micro de Canal+ , le futur ex-joueur du PSG a confié : « C’est intense la grille à Monaco ? Oui c’est intense, mais je suis content d’être ici et de profiter en tant que fan. C’est les vacances ? Non pas encore, c’est un petit week-end. On a encore plein de choses à faire ».

