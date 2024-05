PSG : Luis Enrique dénonce une injustice

Alexis Brunet

Le PSG s'est adjugé une quinzième Coupe de France, en s'imposant samedi soir, face à l'OL, sur le score de deux buts à un. Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur la prestation de ses hommes. Le coach parisien est très fier de son équipe, mais il ne semble toujours pas digérer l'élimination en demi-finale de Ligue des champions, allant jusqu'à parler d'injustice.

Le PSG finit donc sa saison en beauté et signe un nouveau triplé. Après le Trophée des champions et la Ligue 1, le club de la capitale s'est adjugé la Coupe de France, grâce à sa victoire 2-1 contre l'OL.

Luis Enrique dénonce une injustice pour le PSG en LDC

Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur le match de son équipe et, plus globalement, la saison du PSG. Le technicien espagnol n'en démord pas, pour lui, le club de la capitale s'est fait éliminer de façon injuste en Ligue des champions. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « On a joué un grand match. Cette saison reflète cette équipe. On a fait une bonne saison, le final est incroyable, et les supporters nous soutiennent toujours. Je suis content. C'est un succès de plus qui reflète l'ambition du club et des joueurs. On a été éliminé de la Ligue des champions d'une façon injuste car on méritait mieux, mais ainsi va le football. »

Le PSG a respecté les préceptes de Luis Enrique