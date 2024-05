PSG : Mbappé clashé par une figure de France 98 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement agacé par tout le feuilleton autour de Kylian Mbappé et son départ du PSG cet été, Emmanuel Petit s'est lâché à ce sujet vendredi soir sur RMC Sport. Et l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, membre des Bleus champions du Monde en 1998, n'hésite pas à tacler sèchement Mbappé sur son comportement.

C'est bientôt la fin pour Kylian Mbappé au PSG ! L'attaquant de 25 ans disputait samedi soir face à l'OL en finale de Coupe de France son tout dernier match sous le maillot du club de la capitale, et il s'apprête à signer au Real Madrid. Un feuilleton qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, d'autant que Mbappé était au centre de l'attention ces derniers jours avec notamment grande réception donnée dans un restaurant parisien pour ses adieux à la Ligue 1, et la fin de son histoire avec le PSG.

PSG : Luis Enrique va faire un cadeau d’adieu à Mbappé https://t.co/Q51WErlA0v pic.twitter.com/upwvPJtEva — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

« Ça suffit, il y en a marre »

Mais tout ce feuilleton Mbappé n'est pas du goût de l'ensemble des observateurs, à l'image d'Emmanuel Petit. Sur RMC , l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France a clashé l'attaquant du PSG et pointe du doigt son attitude : « Ça suffit, il y en a marre de tout ça. Il faut essayer de te recentrer, de redescendre un peu du nuage et de prendre une certaine humilité comme il avait au début de sa carrière, c'était rafraichissant », lâche Petit, qui semble donc fortement agacé par Mbappé.

« Aujourd'hui tu me fatigues »