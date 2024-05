Mercato - Mbappé : L'énorme casse-tête à résoudre pour le Real Madrid

Alexis Brunet

Après avoir conclu son aventure au PSG, Kylian Mbappé devrait s'engager prochainement avec le Real Madrid. Le club espagnol veut donc pouvoir présenter son nouveau joyau le plus vite possible à ses très nombreux supporters. Problème, les dirigeants madrilènes ont beaucoup de difficultés à trouver une date qui arrange tout le monde pour la présentation du champion du monde 2018.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a tiré sa révérence samedi soir. Lors de la finale de la Coupe de France, le Français a disputé son dernier match avec le club de la capitale. Le champion du monde a réussi sa sortie, puisque l'équipe de Luis Enrique s'est imposée deux buts à un face à l'OL. Toutefois, Kylian Mbappé est resté muet au cours de la rencontre.

L'avenir de Kylian Mbappé s'écrit du côté du Real Madrid

Après avoir seulement évolué en France, Kylian Mbappé va vraisemblablement découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde doit prendre la direction du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes tentent depuis de nombreuses saisons de mettre la main sur le Français et ils sont donc sur le point d'y arriver.

Le Real Madrid ne sait pas quand présenter Mbappé