Mercato : Le boss du PSG valide un très grand changement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, le PSG a procédé à de gros changements dans son effectif avec le départ de plusieurs stars de son effectif et le recrutement de onze nouveaux joueurs. Alors que la saison est arrivée à sa fin, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est dit satisfait de cette nouvelle étape du projet QSI.

Lors du dernier match estival, le PSG changeait de visage en accueillant onze nouveaux joueurs. Dans le sens inverse, plusieurs membres importants du vestiaire sont partis, à l’instar de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. Le club a voulu se créer une nouvelle force collective en mettant de côté les gros noms recrutés par le passé. Près d’un an plus tard, Nasser Al-Khelaïfi valide ce virage stratégique.



Mercato - PSG : Mbappé fait une annonce pour son prochain club ! https://t.co/6bX5VVZg3i pic.twitter.com/0i0Jbm8I9X — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Une véritable fierté pour notre club »

Ce samedi, le PSG a remporté la quinzième Coupe de France de son histoire contre l’OL (2-1), achevant sa saison sur un nouveau trophée après avoir survolé la Ligue 1. « Remporter notre 15e Coupe de France est une véritable fierté pour notre club et nos supporters. Le 51e titre du club nous permet également de terminer la saison en beauté avec ce magnifique triplé (Championnat, Coupe de France, Trophée des Champions), le 5e de notre histoire », a savouré le président du PSG après la rencontre.

« La plus grande victoire du PSG est sans doute d'avoir réussi à insuffler un nouvel esprit collectif et solidaire »