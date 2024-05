Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale coup au PSG

La rédaction

Une fois de plus, le PSG s’apprête à dégainer le chéquier cet été. Bientôt orphelins de Kylian Mbappé, les Parisiens devront recruter des éléments de classe mondiale pour tenter de combler le départ du Bondynois. En attaque, les rumeurs fusent concernant l’arrivée d’un joueur. Mais au milieu de terrain aussi, des arrivées sont à prévoir. Bruno Guimarães plait beaucoup aux pensionnaires du Parc des Princes. Cependant, le dossier s’annonce très complexe.

La saison du PSG est terminée, puisque les Parisiens ont joué leur dernier match de la saison contre l’OL en finale de la Coupe de France. Les supporters et les dirigeants franciliens ont désormais le regard tourné vers le mercato. Comme nous vous l’annoncions en exclusivité sur le10sport.com, Kylian Mbappé s’apprête à quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid, et les têtes pensantes rouge et bleu sont attendues au tournant, plus que jamais. Pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, plusieurs noms sont cochés, dont celui de Bruno Guimarães.

Mbappé va rejoindre le Real Madrid

Si le PSG veut s’offrir Bruno Guimarães, il faudra se montrer extrêmement convaincant. D’après les informations de Caught Offside , deux mastodontes seraient également intéressés par les services de l’ancien joueur de l’OL : Manchester City et le Real Madrid. Après le transfert de Kylian Mbappé, le club merengue pourrait donc plomber une nouvelle fois le PSG cet été.

Le Real Madrid s'intéresse à Guimarães

Arrivé à Newcastle en janvier 2022, Bruno Guimarães est définitivement rentré dans le cœur des supporters du club anglais. Cette saison encore, le milieu de terrain a été l’un des piliers de son équipe. Le joueur de 26 ans a disputé 37 matchs de Premier League, inscrivant 7 buts et distribuant 8 passes décisives.