Écœuré, le PSG a brisé son rêve

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG s'est imposé face à l'OL, en finale de Coupe de France. Les Parisiens l'ont emporté sur le score de 2-1, au grand dam de Rayan Cherki. En effet, l'attaquant lyonnais rêvait plus que tout d'offrir un trophée à ses supporters, ce qui aurait été une première depuis douze ans.

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a déjà réussi à signer un triplé. Après le Trophée des champions et la Ligue 1, le club de la capitale a mis la main sur la Coupe de France. Les partenaires de Kylian Mbappé se sont imposés 2-1 face à l'OL, grâce à des réalisations d'Ousmane Dembélé et de Fabian Ruiz. Jake O'Brien avait réduit le score côté lyonnais.

Le PSG a écœuré Rayan Cherki

Après la rencontre, Rayan Cherki s'est confié au micro de France 2 . Visiblement, cette défaite en finale face au PSG a fait très mal au joueur de l'OL. « Aujourd’hui, on avait à cœur de mettre tous les ingrédients pour gagner. C’est clair qu’on a mis beaucoup de temps à se mettre dans le jeu. Maintenant, je n’ai pas envie de parler de la finale. On est déçu, je suis ému et désolé pour le peuple lyonnais. J’aimerais appuyer sur la saison que l’on a faite. Il y a 7 mois de ça, personne ne croyait en nous. Aujourd’hui, on a prouvé à tout le monde qu’un Lyon ne meurt jamais. On est remonté et on n’a jamais abandonné. Aujourd’hui, c’est clair que c’est dur, mais je ne veux pas retenir ça. Je vais prendre du temps pour digérer et récupérer mais merci à tous les Lyonnais. »

Luis Enrique annonce la couleur pour le mercato du PSG https://t.co/oxBVpBgv5G pic.twitter.com/T25o2PArvm — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« C’était le rêve d’une vie »