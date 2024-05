Le PSG s’offre un record historique et survole l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le PSG s’est offert la 15e Coupe de France de son histoire, la première depuis 2021, en s’imposant face à l’Olympique Lyonnais grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz. Plus que jamais avec cette victoire, le club de la capitale domine le classement des vainqueurs de la compétition et décroche même un nouveau record très prestigieux.

Déterminés à réaliser le triplé après leur élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique ont achevé leur saison sur une bonne note avec une victoire en Coupe de France face à l’OL (2-1). Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz ont permis au PSG de remporter son troisième trophée de l’année après le Trophée des Champions en janvier puis le sacre en Ligue 1 il y a quelques semaines. Une telle performance fait entrer le club dans l’histoire du football tricolore.

L’AS Saint-Étienne est battue !

Comme le souligne Stats Foot sur X , le PSG réalise le doublé Ligue 1 - Coupe de France pour la cinquième fois de son histoire, après avoir fait de même en 2015, 2016, 2018 et 2020. La victoire contre l’OL permet ainsi à la formation parisienne de chiper un prestigieux record à l’AS Saint-Étienne, qui a fait de même dans son histoire à quatre reprises (1968, 1970, 1974, 1975).

Le PSG creuse l’écart sur l’OM

Avec une 15e Coupe de France à son actif, le PSG creuse également l’écart au palmarès, loin devant l’Olympique de Marseille et ses dix succès. Le dernier sacre du club phocéen remonte à 1989. L’ASSE et le LOSC suivent derrière avec six trophées à leur actif, devançant l’AS Monaco, l’OL, le RC Paris et le Red Star avec cinq victoires.

