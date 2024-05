«C’était difficile» : Mbappé se lâche après sa dernière au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a terminé son aventure au PSG sur une bonne note avec une victoire en Coupe de France face à l’OL (2-1). Alors qu’il évoluera au Real Madrid à partir de la saison prochaine, l’international français n’a pas caché sa joie de pouvoir remporter un dernier trophée, mais également une certaine émotion en évoquant sa dernière avec Paris.

Si le match face à Toulouse était déjà spécial pour lui, avec une dernière apparition au Parc des Princes (ainsi qu’en Ligue 1) sous le maillot du PSG, celui contre l’Olympique Lyonnais l’était encore plus pour Kylian Mbappé, qui a disputé son ultime rencontre avec la formation parisienne. Sept ans après sa signature dans la capitale, Kylian Mbappé va changer d’air et rejoindra prochainement le Real Madrid avec le sentiment du devoir accompli au PSG.



« C'était à la fois difficile mais kiffant »

« Ce dernier trophée, ça représente beaucoup de choses, on a eu le temps de penser, en attendant le protocole avant le match. La nostalgie est revenue, les souvenirs. Tu sais que dans 90 minutes, c'est fini, tu ne peux plus regarder derrière, c'était à la fois difficile mais kiffant parce que c'est une finale. Ce ne sont que des bons souvenirs, au PSG, en L 1. C'est la tête haute que je pars », a confié Kylian Mbappé en zone mixte, relayé par L’Équipe .

« Maintenant, avec le PSG, je n'ai plus rien »