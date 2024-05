PSG : Luis Enrique réagit à une bombe du moment !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un incroyable rebondissement, Xavi a finalement été limogé par la direction du FC Barcelone vendredi, lui avait pourtant été retenu quelques semaines auparavant alors qu'il envisageait dans un premier temps de partir de lui-même. Un feuilleton qui n'a pas manqué de faire réagir Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ainsi que Pep Guardiola.

Coup de tonnerre au FC Barcelone ! Xavi a été officiellement limogé vendredi, alors que le jeune coach espagnol avait finalement décidé de rester il y a un mois après avoir de lui-même indiqué en janvier dernier qu'il ne resterait pas en poste à la tête du club blaugrana . Un feuilleton à multiples rebondissements, et qui s'est donc soldé par une séparation entre le Barça et son ancien joueur emblématique. Et d'anciennes légendes du club catalan ont été invitées à se prononcer sur son départ de Xavi.

Luis Enrique voulait que Xavi reste en poste

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été invité à se prononcer sur cette nouvelle vendredi en conférence de presse. Ancien coach du FC Barcelone entre 2014 et 2017, celui qui avait eu Xavi sous ses ordres en tant que joueur a pris une position claire sur cet épineux dossier : « À la fin du match contre Barcelone, j'avais dit que je voulais que Xavi reste, et je le maintiens », indique Luis Enrique, qui avait affronté le Barça de Xavi ces derniers mois en quarts de finale de la Ligue des Champions avec le PSG.

« Je parlerai avec les gens à Barcelone »