PSG : La star de l'OL interpelle Mbappé

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG et l'OL vont se frotter l'un à l'autre en finale de la Coupe de France. On devrait donc assister à un match dans le match entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette, les deux meilleurs buteurs de la Ligue 1 cette saison. Interrogé en conférence de presse, la star de l'OL a interpellé celle du PSG.

La finale de la Coupe de France aura lieu ce samedi soir. Programmée au stade Pierre Mauroy de Lille, cette rencontre sera le théâtre d'un nouveau duel entre le PSG et l'OL, deux ogres de l'hexagone.

Mbappé : Son retour est annoncé, quelle décision doit prendre le PSG ? https://t.co/CWFFU6thxy pic.twitter.com/Szz44wT3HW — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Le PSG défie l'OL en Coupe de France

Alors que la Ligue 1 est terminée, les deux meilleurs buteurs de cette compétition seront face-à-face ce samedi soir. En effet, Kylian Mbappé (27 réalisations) et Alexandre Lacazette (19) vont tenter d'offrir la Coupe de France à leur club respectif, à savoir le PSG et l'OL. Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi après-midi, le numéro 10 et capitaine des Gones a annoncé la couleur avant ce match dans le match avec le futur joueur du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le club merengue librement et gratuitement à la fin de son contrat avec le PSG (le 30 juin).

«Une finale ne se joue pas entre deux joueurs»