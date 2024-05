OL - PSG : Benzema lâche une punchline

Arnaud De Kanel

Jour de finale pour l'OL. Malgré un début de saison chaotique, les Gones peuvent ramener un titre à leur public ce samedi soir. Pour cela, l'OL devra battre le PSG, son adversaire en finale de Coupe de France. Et es légendes lyonnaises sont mobilisées, à l'image de Karim Benzema qui a adressé un message en vidéo aux hommes de Pierre Sage, le tout accompagné d'une petite punchline.

Auteur d'une deuxième partie de saison exceptionnelle, l'OL est parvenu à prendre la 6ème place en Ligue 1, et il peut même terminer en beauté avec un titre ce samedi. Les joueurs de Pierre Sage affrontent le PSG à Lille en finale de la Coupe de France. Et ils peuvent compter sur le soutien de Karim Benzema.

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSG pic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

Benzema a fond derrière les Gones

Depuis l'Arabie saoudite, où il défend les couleurs d'Al-Ittihad, Karim Benzema a réservé une surprise aux joueurs et aux supporters de l'OL, en adressant un message d'encouragement avant cette finale.

«S’il vous plait, éteignez-les»