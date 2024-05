PSG - Mbappé : Riolo annonce une dernière polémique ?

La rédaction

Kylian Mbappé fait comme prévu son retour dans le groupe du PSG pour la finale de la Coupe de France samedi soir, face à l'OL. Une présence qui fait débat, et notamment dans l'esprit de Daniel Riolo qui estime que l'attaquant français ne devrait pas être titulaire. Une toute dernière polémique avant que Mbappé ne s'en aille...

Absent lors des deux derniers matchs en championnat du PSG, la question de voir Kylian Mbappé dans le groupe, pour affronter l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France ce samedi, était encore probable jusqu’à l’annonce du groupe ce vendredi matin. Mbappé en fait bien parti et pourra alors disputer son dernier match sous le maillot du PSG.

Mercato - PSG : Mbappé prépare une nouvelle annonce ! https://t.co/C5cSLH4Ns1 pic.twitter.com/mzayVRoZfN — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Des dernières semaines compliquées

La fin de saison de Kylian Mbappé suscite de nombreuses critiques et notamment celles de Daniel Riolo qui s'est exprimé dans l'After Foot sur RMC Sport : « Au point où on en est, c’est un petit peu bizarre. Depuis quand il ne s’est pas entraîné comme il faut ? On est sur une fin de saison complètement à côté. Contre Dortmund, je disais que la qualification ne passerait que par lui, elle n’est passée nulle part parce qu’il n’a pas été bon », estime Riolo.

Titulaire ou remplaçant ?